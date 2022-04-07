ຄາດກັນວ່າ ສະພາສູງສະຫະລັດ ຈະອະນຸມັດໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ເຂົ້າໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນສານສູງສຸດ

ຄາດກັນວ່າ ສະພາສູງສະຫະລັດ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ທ່ານນາງເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ ໃຫ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນສານສູງສຸດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງສະພາສູງ, ທ່ານຈຊັກ ຊຸມເມີ (Chuck Schumer) ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງມີກຳນົດຈະຈັດການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດເປັນຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫລາຍຖ້າຫາກຜົນການລົງຄະແນນສະເໝີກັນ ຢູ່ໃນສະພາສູງທີ່ມີສະມາຊິກ 100 ຄົນນັ້ນແລະ ມີສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ສາມຄົນຄື: ສະມາຊິກສະພາສູງ ຊູແຊນ ຄອລລິນສ໌ (Susan Collins), ລີຊາ ເມີຄາວສກີ (Lisa Murkowski) ແລະມິດ ຣອມນີ (Mitt Romney) - ທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຈະລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານນາງແຈັກສັນ.
ຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ, ອາຍຸ 51 ປີ ຄົນນີ້ ຈະເປັນແມ່ ຍິງຜິວດຳຄົນທຳອິດ ທີ່ຮັບໃຊ້ໃນສານສູງສຸດ ແລະເປັນຜູ້ພິພາກສາຄົນຜິວດຳ ຄົນທີ 3 ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງສານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງຍັງຈະເຂົ້າໄປເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບແມ່ຍິງສາມຄົນ ທີ່ກຳລັງຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຄືຜູ້ພິພາກສາໂຊເນຍ ໂຊໂຕເມເຢີ (Sonia Sotomayor), ອີເລນາ ຄາແກນ (Elena Kagan) ແລະເອມມີ ຄອນນີ ບາແຣັດ (Amy Coney Barrett) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ສານສູງສຸດມີຜູ້ຍິງ 4 ຄົນດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງພ້ອມກັນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານນາງແຈັກສັນ ໄປຮັບຕຳ ແໜ່ງ ແທນໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາສເຕັຟເຟັນ ເບຣເຢີ (Stephen Breyer) ທີ່ກຳລັງຈະອອກກິນເບ້ຍບຳນານນັ້ນ.
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