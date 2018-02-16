ຂໍ້ສະເໜີ ປະຕິຮູບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຫຼາຍສະບັບ ຖືກປະຕິເສດ ໂດຍ ສະພາສູງ ສຫລ

ສະພາສູງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ທັງສີ່ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບພວກ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ທາງສະພາສູງໄດ້ພິຈາລະນາ ເປັນເວລານຶ່ງອາທິດເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ
ກ່ຽວກັບຖານະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະ
ສານ ຜູ້ຊຶ່ງອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກເນລະເທດ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 5 ມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດຢູ່ໃນສະພາສູງ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ສະເໜີສອງຝ່າຍ ທີ່ອະ
ນຸມັດໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມຄົນ ມີເສັ້ນທາງໄປສູ່່ການເປັນສັນຊາດ ແລະເພີ້ມ ການຮັກ
ຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດຊຶ່ງເປັນແຜນແມ່ບົດກ່ຽວ ການຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະມາດຕະການປາບ ປາມຢູ່ຕາມເມືອງຕ່າງໆທີ່ບໍ່
ໃຫ້ການຮ່ວມມື ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງ.
ແຜນຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດຂອງແຜນທັງໝົດ ໂດຍໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງ 39 ສຽງ ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງທັງໝົດ 100 ທ່ານ.
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ອອກຖະແຫລງການ ກ່າວວ່າ ສະມາ
ຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ “ກີດກັ້ນຂໍ້ສະເໜີທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອກ່ຽວ
ກັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ການເປັນສັນຊາດ ເພາະວ່າຂໍ້ສະເໜີນີ້ຍັງບັນຈຸການປະຕິຮູບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ
ພວກເຮົາ.”
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ “ເລືອກເອົາການກີດກັ້ນ ເພາະ
ວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຝ່າຍຊ້າຍ ຢູ່ໃນພັກຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງໃດໆທັງໝົດ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຄໍຣີ ກາດເນີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງທວິດເຕີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຜິດ
ຫວັງ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ຊອກຫາການແກ້ໄຂໃນມື້ນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ວຽກ
ການຂອງພວກເຮົາສິ້ນສຸດລົງໄປ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຄຣິສ ຄູນ ຈາກລັດເດລາແວໄດ້ຂຽນລົງໃນ
ທວິດເຕີ້ວ່າ ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າ ທີ່ບາງຄັ້ງອະທິບາຍເຖິງພວກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເມືອງຜິດກົດ
ໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໃນເວລາຍັງເປັນເດັກ ນ້ອຍຢູ່ນັ້ນວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນຊະຕາກໍາຂອງພວກທີ່ມີຄວາມຝັນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດ
ຈຸບັນ ກຳລັງປະເຊີຍກັບອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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