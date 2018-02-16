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ຂໍ້ສະເໜີ ປະຕິຮູບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຫຼາຍສະບັບ ຖືກປະຕິເສດ ໂດຍ ສະພາສູງ ສຫລ

ຈາກຊ້າຍ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຊູຊານ ຄອລລິນສ໌ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດເມນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ແຈັຟ ເຟລກ ຈາກລັດອາຣິໂຊນາ ສະມາຊິກສະພາສູງໂຈ ແມນຈິນ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດແວັສເວີຈີເນຍ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈີນ ຊາຮີນ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດນິວແຮມເຊີ.

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດຕໍ່ທັງ​ສີ່ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ
ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ທາງສະພາສູງໄດ້​ພິຈາລະນາ​ ເປັນເວລາ​ນຶ່ງ​ອາທິດເພື່ອ​ຫາທາງແກ້ໄຂ
ກ່ຽວກັບ​ຖານະ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ຂອງ​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງບໍ່ມີເອກກະ
ສານ ຜູ້ຊຶ່ງອາດຈະຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການຖືກເນລະ​ເທດ ​ເລີ້ມ​ແຕ່ວັນ​ທີ 5 ມີ​ນາ​ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ​ຢູ່ໃນ​ສະພາສູງ ​ປະກອບດ້ວຍ ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ສອງ​ຝ່າຍ ທີ່​ອະ
ນຸມັດໃຫ້​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຄົນ ​ມີເສັ້ນທາງ​ໄປ​ສູ່່​ການ​ເປັນ​ສັນຊາດ ​ແລະ​ເພີ້ມ ​ການຮັກ
ຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ສະຫະລັດ​ຊຶ່ງເປັນແຜ​ນແມ່ບົດກ່ຽວ ການ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ແລະ​ມາດ​ຕະການປາບ ປາມຢູ່​ຕາມ​ເມືອງ​ຕ່າງໆທີ່​ບໍ່
​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ.

​ແຜນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ແມ່ນໄດ້​ຮັບຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໜ້ອຍ​ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ແຜນທັງ​ໝົດ ໂດຍໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງ​ 39 ສຽງ ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ​ທັງໝົດ 100 ທ່ານ.​

US Senate Rejects Immigration Reform Proposals
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US Senate Rejects Immigration Reform Proposals

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ລິງໂດຍກົງ

​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫລ​ງການ ​ກ່າວ​ວ່າ ສະມາ
ຊິກສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດໄດ້ “ກີດ​ກັ້ນ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອ​ກ່ຽວ
ກັບເສັ້ນທາງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເປັນ​ສັນຊາດ ​ເພາະ​ວ່າຂໍ້ສະເໜີນີ້​ຍັງ​ບັນຈຸ​ການປະຕິ​ຮູບ​ການ​ຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະລະບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ.”

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານລິນເຊ ແກຣມ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດຊາວ ຄາໂຣລີນາ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ໄມຕ໌ ຣາວສ໌ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ ຊາວ ດາໂກຕາ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງຊູຊານ ໂຄລລິນສ໌ ຈາກລັດເມນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານລິນເຊ ແກຣມ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດຊາວ ຄາໂຣລີນາ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ໄມຕ໌ ຣາວສ໌ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ ຊາວ ດາໂກຕາ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງຊູຊານ ໂຄລລິນສ໌ ຈາກລັດເມນ.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ “​ເລືອກ​ເອົາ​ການ​ກີດ​ກັ້ນ ​ເພາະ
ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຈັບເປັນ​ໂຕ​ປະກັນ​ ໂດຍພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ ​ຢູ່​ໃນ​ພັກ​ຂອງ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ ທີ່​ຄັດຄ້ານຕໍ່ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງໃດໆທັງ​ໝົດ.”

ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ທ່ານຈັກ ຊູເມີຣ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດນິວຢອກ ຊ້າຍ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານດິກ ເດີບິນ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດອີລລີນອຍ.
ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ທ່ານຈັກ ຊູເມີຣ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດນິວຢອກ ຊ້າຍ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານດິກ ເດີບິນ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດອີລລີນອຍ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ ​ຄໍຣີ ກາດ​ເນີ ໄດ້ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາມລົງ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ້​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຜິ​ດ
ຫວັງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ແກ້​ໄຂໃນ​ມື້​ນີ້ ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາ​ມວ່າ ວຽກ
​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໄປ.”

ສະມາຊິກສະພາສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ​ຄຣິສ ຄູນ ຈາກ​ລັດ​ເດລາ​ແວໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ
​ທວິດ​ເຕີ້​ວ່າ ໂດຍ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ ທີ່​ບາງ​ຄັ້ງອະ​ທິບາຍ​ເຖິງ​ພວກຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ
ໝາຍ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ນຳເຂົ້າ​ມາໃນສະຫະລັດ ໃນ​ເວລາ​ຍັງ​ເປັນ​ເດັກ ນ້ອຍຢູ່​ນັ້ນ​ວ່າ “ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃນ​ຊະ​ຕາກໍາຂອງ​ພວກທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຝັນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດ
ຈຸບັນ ກຳລັງປະ​ເຊີ​ຍ​ກັບ​ອະນາ​ຄົດ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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