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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງ ສຫລ ຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ Wray ເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ FBI

ທ່ານ Christopher Wray ສາບານໂຕ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ຫຼື Capitol Hill ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2017, ກ່ອນໜ້າການໃຫ້ປາກຄຳ ໃນການພິຈາລະນາ ຮັບເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະກຳມະການ ຕຸລາການ ຂອງສະພາສູງ.

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ Christopher Wray ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ
​ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້.

ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອໃຫ້ທ່ານ Wray ເຂົ້າຄວບຄຸມອົງການ FBI ​ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນ
ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 92 ຕໍ່ 5 ຊຶ່ງອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງເລື່ອງໂຕ້ຖຽງ
ນັບຕັ້ງແຕ່ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.

“ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະຮັບເອົາວຽກຍາກ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ Amy Klobuchar ທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນ
ລະຫວ່າງ ການອະພິປາຍ ຮັບ​ເອົາ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Wray. ທ່ານນາງ ກ່າວຕື່ມວ່າ
“ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ FBI ຄົນກ່ອນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ ໄດ້ຖືກປົດຍ້ອນ
ເຫດຜົນ​ ໃນການສືບສວນ​ເລື່ອງຣັດເຊຍ.”

ແຕ່ທ່ານ Wray ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຮັບຮອງ​ເອົາ​ທ່ານ ເມື່ອເດືອນ
ແລ້ວນີ້ ວ່າ ມີພຽງແຕ່ “ທາງດຽວທີ່ຖືກຕ້ອງ” ເພື່ອຈະເຮັດວຽກນີ້ “ດ້ວຍການເປັນ
ອິດສະຫລະ ຢ່າງດຽວ, ໂດຍຕາມຫລັກການ, ປະຕິບັດຢ່າງຊື່ກົງ, ຊື່ສັດຕໍ່ກົດໝາຍ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສະຖາບັນ.”

ທ່ານ Wray ອາຍຸ 50 ປີ ມີປະຫວັດອາຊີບ ທີ່ດີເດັ່ນ ອັນຍາວນານ ໃນຂະນະທີ່ເປັນ
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ແລະ ໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວໂດຍໄດ້ຮັບ
ປະລິນຍາ ດ້ານກົດໝາຍ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Yale ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງ ໃນມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ກົດໝາຍ ອັນດັບສູງຂອງສະຫະລັດ.

ທ່ານເຄີຍໄດ້ເປັນ ຜູ້ຊ່ວຍວ່າການ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ພາຍໃຕ້ ລັດຖະບານ
ປະທານາທິບໍດີ George W. Bush ແລະ ໄດ້ມີປະສົບການຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໃນຄະດີ
ຕ່າງໆ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ Wray ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ແທນ ທ່ານ James Comey. ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ
ທຣຳ ໄດ້ປົດທ່ານ Comey ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມານີ້ ໃນລະຫວ່າງ ການສືບ
ສວນຂອງອົງ ການ FBI ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ
ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
ເມື່ອປີກາຍນີ້.

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການ FBI ຕົກຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍພາຍໃຕ້ທ່ານ Comey
ແລະ ວ່າ ພວກພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆໃນອົງການດັ່ງກ່າ​ວ ໄດ້ສູນເສຍຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນທີ່ມີ​ຕໍ່ທ່ານ Comey ແລ້ວ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້້າທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳເຫັນອັນນັ້ນ ທີ່​ພາ​ໃຫ້ຫຼາຍໆ​ຄົນ ຢູ່
ວໍຊິງຕັນ ເກີດຄວາມສົງໄສວ່າ ການປົດທ່ານ Comey ​ໂດຍທ່ານທຣຳ ແມ່ນຍ້ອນ
ທ່ານ Comey ບໍ່ຍອມຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທຣຳເພື່ອໃຫ້
ອົງການ FBI ຖອນໂຕຈາກການສືບສວນກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງຣັດເຊຍ.

ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຕຳນິທ່ານ Comey ​ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະບໍ່ດຳເນີນ
ຄະດີທ່ານນາງ Hillary Clinton ອະດີດຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງບັນຊີອີແມວຂອງທ່ານນາງ ໃນຂະນະ​ເປັນ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູ່ນັ້ນ.

ບັດດາຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ຮັບໜ້າທີ່​ເປັນ​ເວລາ 10 ປີ
ແລະ ຄາດວ່າ ຈະເປັນບຸກຄົນ ​ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ ແລະ ອີງຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ.

FBI Director Senate
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