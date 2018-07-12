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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາ​ສູງ ຮັບຮອງເອົາ ຫົວໜ້າ ພະ​ແນ​ກ ອາ​ຊະຍາ​ກຳ ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ສະຫະລັດ

ທ່ານ​ໄບຣອັນ ​ເບັນ​ສ​ໂຄສກີ (Brain Benczkowski), ຂະນະ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້ອຳນວຍການ ພັກຣີພລັບ​ບລີ​ກັນ ຂອງ ຄະນະ​ກຳມະການ ​ຕຸລາ​ການ​​ສະພາ​ສູງ, ນັ່ງ​ທາງ​ຫຼັງ ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຜູ້​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພັກຣີພລັບ​ບລີ​ກັນ, ຊຶ່ງ​ຕອນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ​ເຈ​ັຟ ​ເຊັສຊັນ ຈາກ​ລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ທີ່​ລັດຖະສະພາ, 18 ມິຖຸນາ 2009.

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ຕາມ​ແນວທາງ​ຂອງ​ພັກ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້
ເພື່ອ​ຮັບຮອງເອົາ ທະນາຍຄວາມ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເຄີຍເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ທະນາຄານຣັດ​ເຊຍ
​ໃນ​ເວລາ​ສັ້ນໆ ທີ່​ມີຄວາມສຳພັນກັບ​ວັງ​ຄຣິມລິນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນຜູ້ນຳພາ ພະ​ແນ​ກອາ​ຊະ
ຍາ​ກຳ ຂອງກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳສະຫະລັດ.

ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ທ່ານ​ໄບຣອັນ ​ເບັນ​ສ​ໂຄສກີ (Brain Benczkowski) ມີ​ຂຶ້ນສອງ​ວັນ
ຫຼັງ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາ​ການ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ຖອນ​ຜູ້​ທີ່​ທ່ານ ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ໄປ​ນັ້ນ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານເບັນ​ສ
​ໂຄສກີ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂາດ​ປະສົບພະການດ້ານໄອຍະການ ​ແລະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງທະນາ​
ຄານແອ​ລຟາ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດທິສຳລັບວຽກງານນີ້.

​ໃນ​ການ​ເປັນຮຸ້ນ​ສ່ວນ ​ຂອງ​ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ​ເຄີກ​ແລນແລະ​ແອ​ລລິ​ສ ​ໃນວໍ​ຊິງຕັນ ທ່ານເບັນ​ສ​ໂຄສກີ ​ໄວ 48 ປີ ​ເປັນຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ທະນາ​ຄານ​ແອ​ລຟາ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້
ເວລາທີ່​ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກ​ສືບສວນ​ ​ໂດ​ຍອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ສະຫະລັດ
ຫຼື FBI ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ສົ່ງ​ຜ່ານ ລະຫວ່າງ ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ເຊີບ​ເວີ ທີ່​ພົວພັນ
​ກັບ​ທາງ​ທະນາຄານ ກັບ​ອົງການຂອງທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ
​ສະຫະລັດ ປີ 2016.

ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆທີ່​ສົ່ງ​ຜ່ານນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃດ​ໆ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ທະນາ
ຄານ​ແອ​ລຟາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ
ທີ່ເປັນ​ສາຍ​ເຊື່ອມ ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະວັງ​ຄຣິມລິນ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາມ, ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ບັ່ນ​ທອນ ການສະ​ເໜີ​ຊື່ທ່ານ
ເບັນ​ສ​ໂຄສກີ.

​ທ່ານ​ໄບຣອັນ ​ເບັນ​ສ​ໂຄສກີ (Brain Benczkowski), ຜູ້ອຳນວຍການຂອງຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາການ​ ຝ່າຍເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກຸ່ມ​ນ້ອຍ, ຊ້າຍ, ​ໂອ້​ລົ​ມກັບ ຜູ້ອຳນວຍການ ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາການ,ຂວາ, ທ່ານ​ປາທຣິກ ລີ​ຮີ, ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຈາກ​ລັດ ​ເວີ​ມ້ອນ ມຮລັດຖະສະພາ, 11 ມິຖຸນາ 2009.
​ທ່ານ​ໄບຣອັນ ​ເບັນ​ສ​ໂຄສກີ (Brain Benczkowski), ຜູ້ອຳນວຍການຂອງຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາການ​ ຝ່າຍເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກຸ່ມ​ນ້ອຍ, ຊ້າຍ, ​ໂອ້​ລົ​ມກັບ ຜູ້ອຳນວຍການ ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາການ,ຂວາ, ທ່ານ​ປາທຣິກ ລີ​ຮີ, ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຈາກ​ລັດ ​ເວີ​ມ້ອນ ມຮລັດຖະສະພາ, 11 ມິຖຸນາ 2009.

ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂ​ມ​ແຄຣັດ 10 ທ່ານ ​ໃນຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາ​ການ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ
​ໄດ້​ຂຽນໃນ​ຈົດໝາຍ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ວ່າ ທ່ານເບັນ​ສ​ໂຄສກີ “​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ອອກ
​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຕັດສິນ​ທີ່​ບໍ່​ສະຫຼາດ” ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ທະນາຄານແອ​ລຟາ ​ຊຶ່ງໃນ
ຕອນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ພິຈາລະນາ ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຂອງພະ​ແນ​ກອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ.

“​ໃນ​ເວ​ລາ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ພະ​ແນ​ກອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ໃນ
​ການຄົ້ນ​ຫາ, ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະ​ຫັນປ່ຽນ​ການ​ເຂົ້າ​ແຊກແຊງຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ຄວາມ​ມີ​
ປະຊາທິປະໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ການ​ເລືອກ​ເອົາທ່ານເບັນ​ສ​ໂຄສກີ ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ຕອນ​ນີ້
​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກະຕືລື​ລົ້ນ​ຕໍ່ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ຈະ​ນຳພາ​
ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ນີ້,” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ຄັດຄ້ານ​ ຂອງ​ພວກຝ່າຍ​ຄ້ານ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ການສະ​ເໜີ​ຊື່​ຂອງ
ທ່ານເບັນ​ສ​ໂຄສກີ ກໍໄດ້ຮັບການ​ສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ​ອະດີດເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ, ໂດຍອະດີດ​ຫົວໜ້າຂອງພະ​ແນ​ກອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ 5 ທ່ານ ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ຮຽກ ຮ້ອງ​ໃຫ້
ສະພາ​ສູງຮັບຮອງ​ເອົາການສະ​ເໜີ​ຊື່ທ່ານເບັນ​ສ​ໂຄສກີ, ​ໂດຍກ່າວ​ສັນລະ​ເສີນ​ທ່ານ​ວ່າ
“ມີ​ປະສົບ​ການແບບມື​ອາຊີບ, ມີ​ຄວາມສຸ​ຂຸມ ​ແລະ​ມີ​ກຽດ​ສັກ​ສີ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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