ທ່ານນາງເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ, ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃໝ່ໆ ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດຂອງທ່ານນາງໃນຕອນ ບ່າຍວັນສຸກມື້ນີ້ ທີ່ສະໜາມຫຍ້າກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣີສ ຈະຍ່າງອອກໄປພ້ອມກັບ ທ່ານນາງ ແລະຍັງຈະກ່າວຄໍາປາໄສ ເພື່ອສະເຫຼີມສະ ຫຼອງ ການເຂົ້າໄປຮັບຕຳແໜ່ງໃນສານດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານນາງແຈັກສັນອີກ.
ສະພາສູງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານແຈັກສັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍມີຜົນການລົງຄະແນນ ສຽງ 53 ຕໍ່ 47 ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງເປັນຜູ້ພິ ພາກສາຍິງ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຄົນ ທໍາອິດ ໃນສານສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງແຮຣີສ ເປັນປະທານໃນໂອກາດອັນປະຫວັດການນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ຕ້ອງ ການທ່ານນາງໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜົນຄະແນນສຽງສະເໝີກັນຢູ່ໃນສະພາສູງທີ່ແບ່ງ ອອກເປັນສອງຝ່າຍເທົ່າທຽມກັນເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງແຈັກສັນກໍຕາມ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນສາມຄົນຄື: ຊູແຊນ ຄອລລິນສ໌ (Susan Collins), ລີຊາ ເມີຄາວສກີ (Lisa Murkowski) ແລະມິດ ຣອມນີ (Mitt Romney) ລ້ວນແລ້ວແຕ່ລົງຄະ ແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາ ອາຍຸ 51 ປີ ໃຫ້ເປັນພຽງຜູ້ພິພາກສາອາເມຣິ ກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຄົນທີ 3 ໃນປະຫວັດສາດຂອງສານສູງສຸດດັ່ງກ່າວ.
ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເປັນເວລາ 4 ວັນ ຕໍ່ຫນ້າຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸ ລາການຂອງສະພາສູງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ສັນ ລະເສີນທ່ານນາງແຈັກສັນສໍາລັບປະສົບການ ອັນເລິກເຊິ່ງຂອງທ່ານນາງ, ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງ ແລະໃນລະດັບ ສານອຸທອນເກືອບ 10 ປີ, ແລະເປັນສະໝຽນ ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາສານ ສູງສຸດ ສເຕັຟເຟນ ເບຣເຢີ (Stephen Breyer), ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງໃຫ້ໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນນັ້ນ.
ທ່ານດິກ ເດີບິນ, ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການຂອງສະພາສູງກ່າວ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາທ່ານນາງວ່າ "ທ່ານນາງເປັນຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນຊົ່ວລຸ້ນຄົນນຶ່ງ."
"ໂດຍມີການຮັບຮອງຂອງຜູ້ພິພາກສາເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນໃຫ້ເຂົ້າໄປຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນສານສູງ ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງປະຫວັດສາດ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອອັນ ດີງາມຂອງອາເມຣິກາ - ຍົກສູງຈິດໃຈ ທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ສ່ອງໃສທີ່ສຸດຂອງຊາດ ພວກເຮົາໃຫ້ໄປຢູ່ໃນ ຕໍາແຫນ່ງການຮັບໃຊ້ທີ່ມີກຽດ. ບໍ່ມີໃຜອີກແລ້ວທີ່ຈະສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດ ສັກສີອັນສູງສົ່ງນີ້ ໄປຫລາຍກວ່າທ່ານນາງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເດີບິນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ທ່ານນາງ ເປັນຜູ້ທີ່ ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານນາງໄດ້ອຸທິດ ຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ ປະເທດຊາດ ຂອງ ພວກເຮົາ. ທ່ານນາງໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ໃນທຸກລະດັບ ຂອງ ອົງການຕຸລາການຂອງລັດຖະ ບານກາງ, ແລະໃນທຸກໆຄັ້ງ ທ່ານນາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີ ຄວາມໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ.”
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