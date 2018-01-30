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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ ພັກເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຮັບເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍແທ້ງລູກ

ທ່ານແພັດ ທອມສັນ ຖືປ້າຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະໜັບ ສະໜູນ ທ່ານ ໂຣ ວີ. ເວດ (Roe v. Wade)ໃນການ ໂຮມຊຸມຊຸມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍອົງການ Planned Parenthood, ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 45 ປີ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງ ການຕັດສິນໃຈຂອງສານສູງສຸດທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາ ໃນນະ ຄອນ ຊາກຣາແມນໂຕ ລັດຄາລີຟໍເນຍ, 22 ມັງກອນ 2018. ສານສູງສຸດສະຫະຣັດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າ ເຖິງສິດທິ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນການແທ້ງລູກ.

ບັນດາ​ສະມາຊິກສະພາສູງ​ສະຫະລັດ ສັງກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່​ຮ່າງ​
ກົດໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ການ​ເຮັດແທ້ງ​ລູກຫຼັງ​ຈາກ 20 ​ເດືອນ ​ເພື່ອ​ຄ້ຳປະກັນວ່າ
ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຖືກຕ້ອງຕາມ​ກົດໝາຍ ໄປຈົນ​ກວ່າ ຊ່ວງ​ເວລາ​ທ້າຍ​ໆ​ຂອງ
​ການຕັ້ງ​ຄັນ ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ນັ້ນ.

ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ໃນ​ສະພາ​ສູງ ຮູ້​ວ່າ ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ມີ​ໂອກາດ
​ໜ້ອຍ​ທີ່​ຈະຖືກຮັບ​ຜ່ານ ​ແຕ່​ວ່າ​ຢາກ​ຈະ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ເອົາທ່າທີ ກ່ຽວກັບ
​ການ​ເຮັດ​ແທ້ງລູກ​, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດທີ່​ບອບບາງກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ
ກັບ​ການ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ເພື່ອຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມ ​ແລະ​ໃນ​ລັດ​ທີ່​ໄດ້ມີການ​ເລືອກ​ເອົາ
​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳເປັນ ປະທານາທິບໍດີ ນັ້ນ.

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຜ່ານ ​ດ້ວຍຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໜ້ອຍ ​ໃນ 51 ຕໍ່ 46
ຊຶ່ງ​ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຕ້ອງການ 60 ສຽງ​ເພື່ອ​ຈະ​ປ້ອງກັນການຄັດຄ້ານ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມີຂຶ້ນຕາມສາຍ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ​ໂດຍ​ທີ່​ມີສະມາຊິກສະພາສູງ ຂອງພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຕໍ່ຕ້ານແຕ່ພຽງ 2 ທ່ານ
ຄືທ່ານ​ນາງ​ຊູ​ແຊນ ຄອລລີ​ນ ຈາກ​ລັດເມນ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງລີ​ຊາ ມັກ​ຄອບ​ສກີ ຈາກ​ລັດ
ອາລັສກາ. ​ແລະ​ມີ 3 ຄົນ ຈາກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເຫັນພ້ອມ. ສະມາຊິກ
ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດທັງ 3 ​ແມ່ນ​ຮວມມີ​ທ່ານ​ໂຈ ​ແມນ​ຈິນ ຈາກ​ລັດ ແວັດ​ທ໌ເວີ​ຈີເນຍ
ທ່ານ​ໂຈ ດອນແນລລີ (Joe Donnelly) ຈາກ​ລັດ​ອິນ​ເດຍນາ ​ແລະ​ທ່ານ​ບອບ ​ແຄ​ຊີ
ຈາກ​ລັດ ​ເພັນ​ຊິ​ເວ​ເນຍ ຊຶ່ງ​ທັງ​ສາມ​ລັດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ລັດ​ທີ່​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ເອົາທ່ານທຣຳ ​ໃນ​ປີ 2016 ນັ້ນ.

ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ​ສະຫະລັດ ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ແລະ​
ບໍ່ສັງກັດ​ພັກ​ໃດ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເພື່ອຮັບເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມ
ໃນ​ປີ​ນີ້ ​ແລະ10 ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແມ່ນ​ຢູ່ໃນ​ລັດທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຊະນະ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ປະຈຳປີ ເພື່ອຊີວິດ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານການທຳແທ້ງລູກ ໃນວໍຊີງຕັນ, 19 ມັງກອນ 2018.
ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ປະຈຳປີ ເພື່ອຊີວິດ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານການທຳແທ້ງລູກ ໃນວໍຊີງຕັນ, 19 ມັງກອນ 2018.

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