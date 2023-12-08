ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ 6 ຄົນມາປະຕິບັດໜ້າໃນຄະນະກຳມະການຂອງອົງການສື່ມວນຊົນໂລກສະຫະລັດ ຫຼື USAGM, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ຄວບຄວບຄຸມວິທະຍຸສາກົນ 6 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະສະພາ ແລະ ອົງກອນເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ ລວມທັງສຽງອາເມຣິກາ.
ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການກະຈາຍສຽງສາກົນ ຈາກສອງພັກການເມືອງ ຫຼື IBAB, ໄດ້ອະຮັບການອະນຸມັດໂດຍສະພາສູງທັງໝົດ, ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ທັງຫຼາຍແມ່ນຖືກອະນຸມັດໂດຍບໍ່ໄດ້ມີບັນທຶກການລົງຄະແນນສຽງ.
ໃນອີເມລ໌ ທີ່ຂຽນເຖິງພະນັກງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ USAGM ທ່ານນາງ ອາແມນດາ ເບັນເນັດ ໄດ້ກ່າວວ່າຄະນະກຳມະການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃໝ່ດັ່ງກ່າວ “ຈະນຳເອົາພອນສະຫວັນ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມາສູ່ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອັນຕະລາຍຍ້ອນສົງຄາມດ້ານຂໍ້ມູນໂລກທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນເພິ່ງພາອາໄສຂ່າວທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງພວກເຮົາເພື່ອເອົາຊະນະການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ແລະ ການກວດການັ້ນ, IBAB ຈະເພີ່ມການກວດກາ ແລະ ແນວທາງແຜນຍຸດທະສາດອີກຊັ້ນນຶ່ງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນອະນາຄົດ.”
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວລວມມີທ່ານ ເຈມີ ຟລາຍ, ອະດີດຫົວໜ້າວິທະຍຸຢູໂຣບ ເສລີ/ວິທະຍຸ ເສລີພາບ, ທ່ານນາງ ແຄັດລີນ ຄັນນິງແຮມ ແມັດທິວສ໌, ອະດີດຫົວໜ້ານັກຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານ ເຈຟຟຣີ ເກັດມິນ, ນັກຂ່າວ, ນັກຂຽນ ແລະ ອະດີດຫົວໜ້າວິທະຍຸ RFE/RL, ທ່ານ ເຄັນເນັດ ເອັມ ຈາຣິນ, ຄູ່ຮ່ວມຢູ່ບໍລິສັດກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ Ballard Spahr, ທ່ານ ຫຼຸຍ ມາຮູແອລ໌ ໂບແຕລໂລ, ອະດີດນັກຂ່າວສືບສວນສອບສວນ ແລະ ທີ່ປຶກສາສຳລັບສູນກາງເພື່ອນັກຂ່າວສາກົນ ແລະ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ມາຍ ເຊເລັສກີ ກິວດາ, ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ແລະ ວ່າການຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ.