ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ CHIPS ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ 64 ຕໍ່ 33 ໃນວັນພຸດວານນີ້, ເປັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກທັງສອງຝ່າຍຂອງສະພາກ່າວວ່າ ຈະເປັນກະແຈສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂການແຂ່ງຂັນທາງເສດຖະກິດຂອງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີມູນຄ່າ 280 ຕື້ໂດລາຈະສະໜອງທຶນ 52 ຕື້ໂດລາ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ ເຊມີຄອນດັກເຕີ ຫຼື ໄມໂຄຣຊິບ ພາຍໃນປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງປະກອບສຳຄັນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ໄມໂຄຣຊິບ ແຕ່ມັກຈະຖືກຜະລິດໃນຕ່າງປະເທດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ “ມື້ນີ້ແມ່ນວັນທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບ ອະນາຄົດຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ເວລາມັນຖືກເຊັນເປັນກົດໝາຍ, ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຈະປຸກຈິດວິນຍານແຫ່ງການຄົ້ນພົບ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອາເມຣິກາ ເປັນທີ່ອິດສາຂອງໂລກ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະພັນກຳມະກອນລົດຍົນ ສະຫະລັດ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ລັດອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ມິຊິແກັນ ທາງພາກຕາເວັນອອກຕອນກາງວ່າ “ອາເມຣິກາ ຈະບໍ່ເພິ່ງພາອາໄສສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເຄີຍຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້, ເຮັດໃນ ອາເມຣິກາ, ທີ່ຖືກປະດິດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້. ແລະ ພວກເຮົາຈະມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ທີ່ນີ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ຮ່າງກົດໝາຍ CHIPS ແມ່ນການປະນີປະນອມກັນລະຫວ່າງສອງພັກການເມືອງ ຫຼັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບນຶ່ງປີເຄິ່ງ ເພື່ອພະຍາຍາມບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂການແຂ່ງຂັນຂອງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ. ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ມາກ ວໍເນີ, ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ, ໄດ້ກ່າວວ່າການລົງຄະແນນສຽງຂອງວັນພຸດວານນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີຕໍ່ການແກ້ໄຂການແຂ່ງຂັນດ້ານຍຸດທະສາໃນຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ ວໍເນີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ສະພາສູງເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ການໃຫ້ທຶນນີ້ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອກໄປວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງວາງເງິນມັດຈຳທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອຮັກສາຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຮົາໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານເທັກໂນໂລຈີໃນໂລກ ແລະ ປ້ອງກັນຕ່ອງໂສການສະໜອງສິນຄ້າທົ່ວໂລກຈາກການຖືກໃຊ້ເປັນອາວຸດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຈີນ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກຳພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີ່ສ້າງອິດທິພົນດ້ານຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ.”