ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ຜະລິດລົດ ແຂ່ງຂັນກັນ ເພື່ອເອົາລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບອອກໄປແລ່ນ
ໃນຖະໜົນຢູ່ນັ້ນ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ກໍໄດ້ກ້າວໄປໄກກວ່າຫັ້ນຫລາຍ ໃນການພັດທະ
ນາພາຫະນະທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຈະສາມາດເລີ້ມບັນທຸກຄົນໂດຍສານ ແລະສິນຄ້າຂ້າມ
ນໍ້າຢູ່ທ່າເຮືອທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນນັ້ນ. George Putic
ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນໍາມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຖ້າຫາກທ່ານບັງເອີນໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມທ່າເຮືອເມືອງບອສຕັນ ແລະເຫັນເຮືອທີ່ຂຽນໃສ່
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ “Unmanned Vessel” ຊຶ່ງແປວ່າ “ພາຫະນະທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ” ຢ່າໄດ້
ງົງເລີຍ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄົນຢູ່ເທິງເຮືອນັ້ນ. ເຮືອລໍານັ້ນ ຍັງຖືກຂັບໂດຍເຄື່ອງຄອມພີວ
ເຕີ ຫລືປັນຍາປະດິດ. ທ່ານ Jeff Gawrys ນາຍຊ່າງທາງດ້ານການເດີນເຮືອທາງ
ທະເລເວົ້າວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການຕໍາກັນ
ໃດໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍທີ່ວ່າ ລະບົບອັດຕະໂນມັດບໍ່ຮູ້ນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເລີຍ.”
ຄືກັນກັບລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບແທ້ໆ ຢູ່ໃນໄລຍະການທົດລອງທາງທະເລນີ້ ມັນຍັງຕ້ອງ
ໄດ້ມີຄົນກວດກາເບິ່ງຢູ່ ແຕ່ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ ຜູ້ທີ່
ຢູ່ໃນເຮືອແບບນັ້ນຈະລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຄົນໂດຍສານ ແລະຜູ້ກໍາກັບສິນຄ້າເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ Michael G. Johnson, ນັກຜະລິດຮຸ່ນຍົນເຄື່ອງຈັກໃຊ້ເດີນທະເລເວົ້າວ່າ:
“ບັນຍາກາດທາງທະເລແມ່ນເປັນ ອານາເຂດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງແບບອັດຕະ
ໂນມັດ. ມັນມີເນື້ອທີ່ຫວ່າງ ອັນກວ້າງໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ແລ່ນ. ມັນມີຄວາມໄວຂ້ອນ
ຂ້າງຕໍ່າ ເມື່ອທຽບກັບລົດ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍບໍ່ມີຊີວິດຄົນ ທີ່ອາດຈະແລ່ນມາ
ຕັດໜ້າຂອງເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນກັນ.”
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ ແມ່ນມີຢູ່ໜີ້ແລ້ວ ແລະ
ເຄື່ອງເລດາ ທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອ, ເຄື່ອງເຊັນເຊີຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ແລະຄອມພີວ
ເຕີ ແມ່ນສາມາດຫລີກສິ່ງກີດຂວາງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແຕ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຜູ້
ດໍາເນີນງານທີ່ເປັນມະນຸດ ທີ່ຢູ່ເທິງແຄມຝັ່ງ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະຕິດຕາມເບິ່ງເຮືອໄດ້
ຫລາຍໆລໍາ ຢູ່ໄກໆ ແລະກໍເຂົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນ ຖ້າຫາກມີເຫດການສຸກເສີນເກີດ
ຂຶ້ນ. ທ່ານ Matthew Johnson-Robertson, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Michigan ກ່າວເພີ້ມວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກເຮັດກໍຄື ສ້າງເທັກໂນໂລຈີທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພກວ່າສິ່ງທີ່
ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ດຽວນີ້ ແລະ ທັນທີທັນໃດ ທີ່ມັນປອດໄພກວ່າ ແລະຖືກກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນເກີດຂຶ້ນ.”
ກໍ່າປັ່ນເດີນທາງທະເລທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ອາດຈະເປັນທາງເລືອກອັນນຶ່ງໃນທົດສະວັດໜ້າ
ແຕ່ວ່າ ເຮືອທີ່ນ້ອຍກວ່າ ທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກຄືແນວນີ້ ແມ່ນມີເທັກໂນໂລຈີ ພຽບພ້ອມ
ຢູ່ແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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