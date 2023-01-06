ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຂວາກຸ່ມນຶ່ງ ຈຳນວນ 20 ຄົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຂັດຂວາງອີກເທື່ອນຶ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ໃນການປະທ້ວງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ທີ່ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດພຽງພໍຕໍ່ຫຼັກການນິຍົມແນວທາງເດີມ.
ມື້ທີສາມຂອງການອອກສຽງຄັດເລືອກ ຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງສະພາຕ່ຳທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 435 ຄົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເບິ່ງແລ້ວກໍຄ້າຍໆຄືກັນ ກັບສອງມື້ທຳອິດ ສຳລັບທ່ານແມັກຄາທີ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາມາໄດ້ 16 ປີ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນພຽງພໍ 218 ສຽງ ທີ່ຈະເຂົ້າເປັນປະທານສະພາຕ່ຳໄດ້.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທັງໝົດ 201 ຄົນ ສະໜັບສະໜຸນທ່ານໃນການອອກສຽງຄັດເລືອກຮອບທີ 7 ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນເທົ່າກັນກັບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນການອອກສຽງ 6 ຮອບທຳອິດໃນວັນອັງຄານແລະວັນພຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຜ່ອນຜັນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຂອງສະພາຕ່ຳຕໍ່ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາທີ່ຄັດຄ້ານໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະເອົາຊະນະໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ. ໃນການອອກສຽງຮອບທີ 9 ທີ 10 ແລະ 11 ນັ້ນທ່ານແມັກຄາທີໄດ້ຮັບ ແຕ່ພຽງ 200 ສຽງຍ້ອນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານເຄັນ ບັກ ບໍ່ໄດ້ມາອອກສຽງຍ້ອນມີໝາຍນັດກັບໝໍ.
ຫຼັງຈາກການອອກສຽງຮອບທີ 11 ແລ້ວ ສະພາຕ່ຳກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເລື່ອນການປະຊຸມມາໃສ່ຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
ທ່ານແມັກຄາທີບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃດໆໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານຈະຖອນຕົວຈາກການແຂ່ງຂັນເພື່ອເປັນຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນບຸກຄົນທີສອງ ໃນການສືບທອດຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ລື່ນພັກເດໂມແຄຣັດ 222 ຕໍ່ 212 ສຽງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາສະໄໝທີ 118 ທີ່ຍັງມີນຶ່ງບ່ອນຍັງຫວ່າງຢູ່ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານແມັກຄາທີ ສາມາດທີ່ຈະສູນເສຍການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍໄປກວ່າ 4 ຄົນ ແລະຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ 218 ສຽງໄດ້.
ທ່ານແມັກຄາທີໄດ້ຍອມປະຕິບັດຕາມ ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຂວາຫຼາຍໆຄົນ ຮວມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດການເລືອກຕັ້ງພາຍໃນ ຂອງສະພາຕ່ຳ ເພື່ອປົດຕຳແໜ່ງປະທານສະພາຕ່ຳ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບນະໂຍບາຍນິຕິບັນຢັດຫຼືວິທີທາງທີ່ຜູ້ກ່ຽວກັບກຳກັບນຳນັ້ນ.