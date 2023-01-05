ຫຼັງຈາກການບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ເປັນເວລາສອງວັນ, ພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຈະພະຍາຍາມອີກຄັ້ງນຶ່ງເພື່ອຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບວ່າໃຜຄວນເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຄົນຕໍ່ໄປ.
ການພະຍາຍາມຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍພັກຣິພັບບລີກັນ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນວັນພຸດວານນີ້ເປັນວັນທີສອງ, ເວລາທີ່ສະມາຊິກສະພາກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ຂັດຂວາງການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນໃນການລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍຮອບ.
ທ່ານ ແມັກຄາທີ, ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາມາໄດ້ 16 ປີ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ຜູ້ນຳສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນໃນກອງປະຊຸມສະພາທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກາຍເປັນປະທານ ເປັນເວລາດົນນານ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ສູນເສຍສາມຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໃນການພະຍາຍາມຢ່າງໜັກຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສຽງສ່ວນຫຼາຍ 218 ຄະແນນໃນສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 435 ຄົນ, ແລະ ທ່ານໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການປ່ອນບັດອີກສາມຮອບເພີ່ມເຕີມໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ຂາດຄະແນນສຽງ ໄປຫຼາຍເຖິງ 17 ຄະແນນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນຂະນະສະມາຊິກຫົວອະນຸລັກນິຍົມໃນພັກຂອງທ່ານເອງໄດ້ສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຄິດທີ່ແຂງແກ່ນພໍທີ່ຈະນຳພາ.
ສະພາໄດ້ເລື່ອນປະຊຸມອອກໄປຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້ ແລ້ວເລື່ອນໄປຈົນຮອດຕອນບ່າຍຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ມັນໄດ້ເປັນ 100 ປີນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີພັກຣີພັບບລີກັນ ຫຼື ເດໂມແຄຣັດຄົນໃດໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານສະພາຕ່ຳໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳນັ້ນ.
ການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງທີສີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລືອກທ່ານ ແມັກຄາທີ ເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຢ່າງເປີດເຜີຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກສະພາທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ເຄວິນ ຂອງຂ້ອຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມຂອງທ່ານວ່າ “ມັນຮອດເວລາແລ້ວສຳລັບສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ເຄວິນ, ປິດຂໍ້ຕົກລົງ, ແລະ ຮັບເອົາໄຊຊະນະ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຕືອນພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ມີຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ພຽງໜ້ອຍດ້ວຍໃນກອງປະຊຸມສະພາຕ່ຳຄັ້ງທີ 118 ບໍ່ໃຫ້ “ປ່ຽນໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນການຜ່າຍແພ້ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້າ. ມັນເຖິງເວລາທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ພວກເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບມັນ. ທ່ານ ເຄວິນ ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ບາງເທື່ອດີຫຼາຍດ້ວຍຊ້ຳ, ຖ້າເບິ່ງ.”