ມີການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃນຂະນະທີ່ ອັງກິດ ຈັດພິທີສົມລົດ

ໃນທີ່ສຸດວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກໍໄດ້ມາເຖິງ ສຳລັບເຈົ້າຊາຍແຮຣີ ແລະຍານາງເມແກັນ
ມາເກີລ. ທັງສອງຈະສົມລົດກັນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງວິນເຊີ ນອກນະຄອນ
ຫຼວງລອນດອນ.
ພະເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ ບິດາຂອງເຈົ້າຊາຍແຮຣີ ຈະເປັນຜູ້ຍ່າງ ຈູງຍານາງເມແກັນ ມາ
ເກີລໄປຕາມທາງຍ່າງຢູ່ໃນວັດທີ່ຈັດພິທີສົມລົດ ອີງຕາມການປະກາດຂອງພະຣາຊະ
ວັງເຄັນຊິງຕັນ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ອະດີດດາລາຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນອາທິດນີ້ວ່າ ບິດາຂອງຍານາງ
ຈະບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມພິທີເນື່ອງຈາກສຸຂະພາບບໍ່ອຳນວຍໃຫ້ ຫຼັງຈາກມີການຄາດຄະເນກັນ
ເປັນເວລາຫຼາຍວັນວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໄປຮ່ວມພິ
ທີດັ່ງກ່າວຫຼຶືບໍ່.
ຝູງຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ເມືອງປະຫວັດສາດພ້ອມທັງບັນ
ດາຜູ້ຫວັງດີ ຈະໄດ້ມີໂອກາດເຫັນຄູ່ສົມລົດໃໝ່. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍ ພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ
ທີ່ຈ່າຍໂດຍເງິນພາສີຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບເຊື້ອພະວົງ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຕ້ຖຽງວ່າ ພິທີສົມລົດດັ່ງກ່າວ ຈະດຶງດູດເອົາພວກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ທີ່ໃຊ້ເງິນຫຼາຍໆ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະພວກທີ່ພາກັນນັ່ງເບິ່ງ ຢູ່ຕາມບາຕ່າງໆ ແລະ
ຢູ່ຕາມໂທລະພາບຈໍໃຫຍ່ໆ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ພິທີດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນຕອນທ່ຽງຢູ່ທີ່ພະວິຫານເຊນຈອຣ໌ດ ຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນ
ໃນສັດຕະວັດທີ 14 ຢູ່ໃນເດີ່ນຂອງພະຣາຊະວັງວິນເຊີ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຊາຍແຮຣີໄດ້ຖືກ
ລ້າງບາບ ໃນປີ 1984.
ແຂກຜູ້ມີກຽດປະມານ 600 ຄົນໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະບັນດາຜູ້ທີ່ພົວ
ພັນໂດຍກົງກັບຄູ່ສົມລົດທັງສອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງມີປະຊາຊນຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າໄປເດີ່ນພະ
ຣາຊະວັງ ຊຶ່ງເປັນຈຸດດີທີ່ສຸດສຳລັບເບິ່ງບັນດາແຂກທີ່ມາເຖິງ ແລະອອກໄປຈາກ
ພິທີດັ່ງກ່າວ.
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