ຊັ້ນບັນຍາກາດຟ້າຝົນທີ່ຈະຕົກລົງມາຢ່າງໜັກອີກຄັ້ງທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍສູງຂຶ້ນ ໃນເຂດພາກເໜືອ ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທາງຫຼາຍເສັ້ນເກີດນ້ຳຖ້ວມ, ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະບັນ ດານັກພະຍາກອນອາກາດຊັ້ນນຳ ເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງລົມທີ່ມີຄວາມແຮງລະດັບພາຍຸເຮີຣິເຄນ ແລະຈະເກີດດິນເຈື່ອນໃນຫຼາຍແຫ່ງ ຂະນະທີ່ມັນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງພາກໃຕ້ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຈະມາເຖິງນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ລະບົບພາຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພັດຕົ້ນໄມ້ຫັກ ແລະເສົາສາຍໄຟຟ້າຈຳນວນນຶ່ງລົ້ມລົງເຊັ່ນກັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດອ່າວ ແຊນແຟຣນຊິສໂກ ບ່ອນທີ່ລົມໄດ້ພັດແຮງເຖິງ 60 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົວໂມງ ເທົ່າກັບ 97 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນ ບາງພື້ນທີ່.
ລົມພັດແຮງເກີນກວ່າ 80 ໄມລ໌ຕໍ່ໍຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 129 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນເຂດພູຜາ ແລະພວກລູກຄ້າເກືອບ 175,000 ຄົນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນທົ່ວລັດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດ. ລະບົບພາຍຸຫົວນີ້ ຄາດວ່າ ຈະນຳເອົາຝົນຕົກລົງມາຢ່າງໜັກ ເຖິງລະດັບປານກາງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ຈົນເຖິງວັນອັງຄານ.
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