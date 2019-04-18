ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ທົ່ວໄປ ຂັ້ນທີສອງ ຂອງອິນເດຍ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດນີ້

ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຫຼາຍກວ່າ 150 ລ້ານຄົນ ພວມພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຂັ້ນທີສອງ ຂອງອິນເດຍ.
ການປ່ອນບັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແມ່ນກວມເອົາເຂດເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີ
ບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 90 ບ່ອນ ໃນສິບກວ່າລັດ ຮວມທັງແຄວ້ນແຄັສເມຍ ທີ່ມີບັນຫາ
ສ່ວນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ສີ່ສິບກວ່າຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບດ້ວຍລົດລະເບີດ ເມື່ອເດືອນ
ກຸມພາຕົ້ນປີນີ້. ນິວເດລີໄດ້ຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ຂ້າມຊາຍແດນ
ເຂົ້າໄປໃນປາກິສຖານ ເພື່ອໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ສະຖານທີ່ ທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ເປັນ
ຄ້າຍຝຶກແອບ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນອກກົດໝາຍ ຈາອິສ ອິ ໂມຮຳມັດ (Jaish-e-
Mohammad) ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີຢູ່
ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ນັ້ນ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂດຍປະເທດຄູ່ປໍລະປັກ ມາເປັນເວລາດົນນານທີ່ມີອາວຸດ
ນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງນັ້ນ ເກືອບຈະເກີດສົງຄາມ ແຕ່ມັນກໍໄດ້ເພີ້ມຄະແນນ
ນິຍົມໃຫ້ແກ່ການເອົາທ່າທີ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ. ມີການເບິ່ງກັນ
ວ່າ ທ່ານໂມດີ ແລະພັກຮິນດູຫົວຊາດນິຍົມບາຣາຕີຢາ ຈານາຕາ ຂອງ ທ່ານ ແມ່ນເປັນ
ຝ່າຍໄດ້ປຽບໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ຍ້ອນລາຍໄດ້ຂອງຊາວກະສິກອນ
ຕົກຕ່ຳລົງ.
ມີປະຊາຊົນຊາວອິນເດຍຫຼາຍເຖິງ 900 ລ້ານຄົນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 1 ພັນ 3 ຮອຍ
ລ້ານຄົນ ແມ່ນເປັນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກຫຼາຍໆພັນຄົນ ເພື່ອຍາດເອົາ
ບ່ອນນັ່ງທີ່ມີທັງໝົດ 543 ບ່ອນ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳຂອງອິນເດຍ. ການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້
ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອວັນພະຫັດແລ້ວ ຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ 6 ອາທິດ ຢູ່ໃນປະເທດປະຊາ
ທິປະໄຕ ທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ການປ່ອນບັດຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ແລະຜົນການນັບຄະແນນສຽງຂັ້ນ
ສຸດທ້າຍ ຈະມີການປະກາດ ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ.
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