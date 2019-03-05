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​​ຊາຍຜູ້​ທີ​ຖື​ວ່າ ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີ ທີ 2 ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່​ມີ​ອາ​ການ​ໃດໆ ຫຼັງ​ຈາກ​ປ່ຽນ ສ​ແຕມ​ສ໌ ແຊ​ລ

ທ່ານ Timothy Brown ແມ່ນ​ຜູ້​ທຳ​ອິດ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ​ສາ ໄວ​ຣັ​ສ HIV, ຫຼາຍກວ່າ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ ຜ່ານ​ມາ​ແລ້ວ, 4 ມີ​ນາ 2019, ຈາກ​ນະ​ຄອນ Seattle.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແມ່ນມີ​ກຳ​ນົດ​ການ​ທີ່ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້
ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີ ທີ 2 ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ ທີ່​ບໍ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນ​ອາ​ການ​ໃດໆ
ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຣກ AIDS ນັ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້ ເຂົ້າ​ການ​ຮັກ​ສາ​ໂດຍການ
ປ່ຽນ​ສ​ແຕມ​ສ໌ ແຊ​ລ ແລະຢຸດ​ເຊົາການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢາ​ທັງ​ໝົດ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ຫຼື antire-
troviral ​ທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ.

ໃນ​ການສຶກ​ສາ ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ໂດຍວາ​ລະ​ສານ Nature, ຜູ້​ນຳ​
ນັກ​ຂຽນ ​ທ່ານ Ravindra Gupta ຈາກ​ມະຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລອນດອນ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ
​ເຖິງ​ຊາຍ​ຜູ້​ນັ້ນ​ວ່າ ແມ່ນ​ໄດ້​ປອດ​ຈາກ​ເຊື້ອໄວຣັສ HIV ​ມາ​ໄດ້ 18 ເດືອນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່
ໄດ້​ຍຸ​ຕິ​ໃຊ້​ຢາ​ຮັກ​ສາ ​ຊຶ່ງສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ ໄດ້ ​ແຕ່ຜູ້​ປ່ວຍບໍ່​ສາ​ມາດ
​ຫາຍ​ດີໄດ້.

ຊາຍ​ຜູ້​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຖືກວິ​ນິ​ດວ່າຕິດ​ເຊື້ອ HIV ໃນ​ປີ 2003 ແລະ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຮັກ​ສາ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຢາ antiretroviral ໃນ​ປີ 2012. ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າໄດ້ສິ້ງ​ຊອມ​ເບິ່ງການປິ່ນ ​ປົວໂດຍ​ໃຊ້
ສ​ແຕມ​ສ໌ ແຊ​ລ ໃນ​ປີ 2016 ແລະ​ກໍ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ໃຊ້​ຢາ antiretro-viral ແລະບໍ່​ເຫັນ​ວ່າ
ລາວ ​ມີ​ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ HIV ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ.

ກະແຈ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຂອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ດ້ວຍ​ສ​ແຕມ ແຊລແມ່ນ ໃຊ້​ແຊ​ລ ຈາກ​ການບໍ​ລິ​ຈາກ​
ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ກັບການ​ເຮັດ​ຄອບ​ປີ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ພັນ​ທຸກຳ ​ເປັນສອງ​ເທົ່າ ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໂດຍ​ທຳ​
ມະ​ຊາດ ທີ່​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HIV ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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