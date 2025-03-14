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ກຳ​ປັ່ນ ອີຣ່ານ ຖືກ​ສົງ​ໄສຂົນ​ສົ່ງ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ສຳ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ທີ່ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ ຈີນ

An Iran-flagged ship left a southern China port March 10, 2025, with a new cargo load, according to a joint analysis of ship tracking websites by VOA and an EOS Risk Group intelligence analyst. (VOA Visuals)
An Iran-flagged ship left a southern China port March 10, 2025, with a new cargo load, according to a joint analysis of ship tracking websites by VOA and an EOS Risk Group intelligence analyst. (VOA Visuals)

​ກຳ​ປັ່ນ ​ອີ​ຣ່ານ ລຳ​ທີ​ສອງ​ທີ່​ອົງ​ການຂ່າວ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງແຜນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຈາກ ຈີນ ​ນັ້ນ ກຳ​ລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ ອີ​ຣ່ານ ພ້ອມ​ກັບ​ສິນ​ຄ້າ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ ໂດຍ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ພິ​ເສດ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ ພົບ​ວ່າ ເວັບ​ໄຊ້​ຕິດ​ຕາມ​ເຮືອ​ໄດ້​ເປີດເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ກຳ​ປັ່ນບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ Jairan ທີ່​ຂຶ້ນ​ທຸງ​ຊາດ ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ ຈີນ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ຊ້າກວ່າ​ກຳ​ນົດ​ການ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ຄາດ​ໄວ້​ນຶ່ງ​ເດືອນ ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ.

ໃນ​ບົດ​ຂ່າວ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ ແລະ ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ The Financial Times, The Wall Street Journal ແລະ CNN ລະ​ບຸ​ວ່າ​ ກຳ​ປັ່ນ Jairan ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ 2 ກຳ​ປັ່ນ​ສິນ​ຄ້າ ອີ​ຣ່ານ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໃຊ້​ໃນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າທາດໂຊ​ດຽມ ເປີ​ຄ​ລໍ​ເຣດ 1000 ໂຕນ​ຈາກ ຈີນ. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ທັງ​ສາມ​ອ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ຂອງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່ ຊຶ່ງ​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ຂົນ​ສົ່ງ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ເປັນສານ ແອມ​ໂມ​ນຽມ ເປີ​ຄ​ລ​ເຣດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ແຂງຫຼັກ ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ປານ​ກາງ 260 ລູກ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ.

ກຳ​ປັ່ນ​ສິນ​ຄ້າ ອີ​ຣ່ານ ລຳ​ອີກລຳນຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ແມ່ນ ກຳ​ປັ່ນ Golbon, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ເດີນ​ທາງ 19 ວັນ​ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຈີນ ໄປ​ທ່າ​ເຮືອ ບັນ​ດາ ອັບ​ບາ​ສ ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ນັ້ນ, ມັນ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຢຸດ​ແວ່​ສອງວັນ​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອ ຊູ​ໄຮ ກາວລານ ຂອງ ຈີນ ແລະ ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຈັກ​ໄປ ອີ​ຣ່ານ, ອີງ​ຕາມ​ເວັບ​ໄຊ້​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນ Marine Traffic.

ທັງ​ກຳ​ປັ່ນ Golbon ແລະ Jairan ແມ່ນ​ຖືກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂດຍບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງຂ​ອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດແຫ່ງ ອີ​ຣ່ານ, ເຊິ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ​ ກໍ​ຖືກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດເອີ້ນ​ວ່າ “ບໍ​ລິ​ສັດ​ເດີນ​ເຮືອ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ອາ​ວຸດນິວ​ເຄ​ລຍຂອງອີ​ຣ່ານ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ການຈັດ​ຊື້ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ Golbon ເດີນ​ທາງ​ຈາກ ຈີນ ໄປ ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ ແລະ ຕົ້ນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ນັ້ນ, ລະ​ບົບສົ່ງ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ​ຫຼື AIS ຂອງ​ກຳ​ປັັ່ນ Jairan ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ດັ່ງ​ກັບ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ຕິດ​ຕາມ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໃຊ້​ໂດຍ​ນາ​ນາ​ຊາດ​ນັ້ນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຈອດ​ຢູ່​ທີ່​ເກາະ ຫຼິວ​ເຮັງ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຈີນ.

ຈາກ​ການກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ AIS ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ Jairan ຮ່ວມ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ້ MarineTraffic ແລະ ເວັ​ບ​ໄຊ້​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນ Seasearcher, ວີ​ໂອ​ເອ ແລະ ທ່ານ ມາ​ຕິນ ແຄ​ລ​ລີ ຈາກ​ກຸ່ມ​ຄວາມ​ສ່ຽງ EOS ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ດູ​ໄບ ໄດ້ພົບ​ວ່າ​ ກຳ​ປັ່ນ Jairan ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ດັບ​ການ​ຈົມ​ລົງ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈອດ​ຢູ່​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ເກາະ ຫຼິວ​ເຮັງ ຕະຫຼອດ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ແລະ ຕົ້ນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ. ນັ້ນກໍໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ກຳ​ປັ່ນ ອີ​ຣ່ານ ລຳ​ນີ້​ຈົມ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ເກືອບ​ເທົ່າ​ກັບ​ຕອນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຈີນ ເມື່ອ​ປາຍ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ບົ່ງ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້​າ​ສຳ​ຄັນ​ໃດໆ​ເລີຍ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ.

ທ່ານ ແຄ​ລ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ Jairan ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ທີ່​ເກາະ ຫຼິວ​ເຮັງ ຈົນ​ເຖິງວັນ 3 ມີ​ນາ ຈາກ​ນັ້ນ ​ຈຶ່ງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ທາງ​ໃຕ້​ຢູ່​ເມືອງ ຊູ​ໄຮ ກາວ​ລານ ແລະ ຈອດ​ທີ່​ທ່າ​ເຮືອ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ມີ​ນາ. ສອງວັນ​ຕໍ່​ມາ​ ກຳ​ປັ່ນ Jairan ໄດ້​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໂດຍ​ລາຍ​ງານ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງຄື​ເມືອງ ບັນ​ດາ ອັບ​ບາ​ສ ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ໄປ​ເຖິງວັນ​ທີ 26 ມີ​ນາ. ກຳ​ປັ່ນ​ ອີ​ຣ່ານ ນັ້ນ​ ຍັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ລະດັບການ​ຈົມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ​ກ່ອນ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ທ່າ​ເຮືອ ຊູ​ໄຮ ກາວ​ລານ, ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສົ່ງ​ມາ​ໃຫ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ມັນ​ຈົມ​ລົງ​ໃນລະດັບ​ນ້ຳຫຼາ​ຍວ​ກວ່າ​ສອງ​ແມັດ ແລະ ລະ​ບຸ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ມັນ​ໄດ້​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອ​ນັ້ນ.

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