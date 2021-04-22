ການຊອກຄົ້ນຫາ ເຮືອດຳນໍ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີສອງ ໃນຂະນະທີ່ເພື່ອນບ້ານ ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ການຊອກຄົ້ນຫາເຮືອດຳນໍ້າຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປພ້ອມກັບ ລູກເຮືອ
53 ຄົນ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຫຼັງການໜ່ວຍກູ້ໄພໄດ້ ພົບເຫັນນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ
ອອກມາ ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ເຮືອດຳລົງໄປນັ້ນແລະໃນຂະນະ ທີ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້
ປະກາດທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ເຮືອດຳນໍ້າອາຍຸ 44 ປີ KRI ນັງກາລາ-402 ໄດ້ປະຕິບັດງານຝຶກຊ້ອມການຍິງຕໍປີໂດ
ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າທາງພາກເໜືອຂອງເກາະບາຫຼີໃນວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງລາຍ
ງານກ່ຽວກັບຜົນທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ນັ້ນໃຫ້ຊາບ ອີງຕາມໂຄສົກ ກອງທັບເຮືອອິນໂດເນເຊຍ.
ການຊອກຫາທາງອາກາດໄດ້ພົບເຫັນນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼອອກມາໃກ້ກັບບ່ອນເຮືອດຳນໍ້າ ດໍາລົງ
ໄປ ແລະກໍາປັ່ນທະຫານເຮືອສອງລໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາທາງດ້ານໂຊນາ
ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ຊ່ວຍໃນການຊອກຄົ້ນຫາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປ ຍັງອອສເຕຣເລຍ ສິງກະໂປ ແລະອິນເດຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳຕອບແລ້ວ.
ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣເລຍຈະ “ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກວິທີທາງທີ່ພວກ ເຮົາສາ
ມາດ” ອີງຕາມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມາຣິສ ເພນທ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວິທະຍຸ ABC ໃນ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້.
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