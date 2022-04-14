ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ນິວຢອກ ໄດ້ຖືກຈັບແລະຕັ້ງຂໍ້ຫາແລ້ວ

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນເຫດການຍິງປືນໃສ່ມວນຊົນ ໃນມື້ວັນອັງຄານຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສະ ຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ຖືກຈັບແລ້ວ ແລະຖືກຂໍ້ຫາວ່າ ເປັນຜູ້ກະທໍາຄວາມຜິດໃນການກໍ່ການຮ້າຍຂອງລັດຖະບານກາງ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນຕອນບາຍຂອງມື້ວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບຣີອັນ ພີສ (Breon Peace), ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດປະຈໍາຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນນິວຢອກ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ.
ທ້າວແຟຣັງ ຣ. ເຈມສ (Frank R. James), ອາຍຸ 62 ປີ, ໄດ້ຖືກຈັບໂຕໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສ East Village ຂອງແມນຮັດຕັນ ພາຍຫຼັງທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາວ. ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ ນິວຢອກໄທມ໌, ລາວໄດ້ຖືກຈັບ ໂດຍປາສະຈາກເຫດການຮຸນແຮງໃດໆ.
“ປະຊາຊົນຊາວນິກຢອກຂອງຂ້ອຍ, ພວກເຮົາໄດ້ໂຕຄົນຜູ້ນັ້ນແລ້ວ,” ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ເອຣິກ ແອດາມ (Eric Adam), ກ່າວຈາກເຮືອນພັກຫຼັງໃຫຍ່ ທີ່ເປັນເຮືອນພັກທາງການຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເພິ່ນພັກຮັກສາອາການຈາກໂຄວິດ-19.
ທ້າວເຈມສ໌ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ຈັດການວາງລະເບີດຄວັນ ແລະຈາກນັ້ນ ກໍເລີ້ມການຍິງໃສ່ຜູ້ໂດຍສານຄົນອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ລົດໄຟໄດ້ແລ່ນເຂົ້າມາສະຖາ ນີຂອງຖະນົນທີ 36 ຢູ່ໃນເຂດ ບຣຸກຄລີນ, ເຊິ່ງເປັນເຂດນຶ່ງຂອງໂຕເມືອງໃນນະຄອນນິວຢອກ. ໃນນີ້ ມີ 10 ຄົນທີ່ຖືກຍິງ, ເຊິ່ງ 5 ຄົນແມ່ນລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັນທີ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ອາການແມ່ນຄົງທີ່ແລ້ວ, ໂດຍຄາດວ່າ ທັງໝົດນັ້ນປອດໄພ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊ່ວງເວລາຂອງລາວຫຍໍ້ລົງມາ,” ຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດແຫ່ງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານຄີຊັນທ໌ ເຊເວລ (Keechant Sewell) ກ່າວໃນລະ ຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງມື້ວັນພຸດວານນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ ທ້າວເຈມສ໌ ຖືກຈັບ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນບໍ່ມີບ່ອນໃດໃຫ້ລາວໄດ້ແລ່ນໜີອີກແລ້ວ.”
ຂໍ້ມູນສໍາຄັນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບຸໂຕ ທ້າວເຈມສ ໄດ້ກໍຄື ລົດຕູ້ U-Haul ທີ່ລາວໄດ້ເຊົ່າມາ ແລະຖືກຄົ້ນພົບ ຈາກບ່ອນເກີດເຫດ 8 ກິໂລແມັດ.
ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບສວນຂອງຕໍາຫຼວດປະຈໍານະຄອນນິວຢອກ ທ່ານຈິມ ແອສຊິກ (Jim Essig) ກ່າວກັບຜູ້ລາຍງານຂ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ ກະແຈຂອງລົດຕູ້ຄັນດັ່ງກ່າວ ຖືກພົບຢູ່ບໍລິເວນບ່ອນເກີດເຫດໃນສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ ບຣຸກຄລີນ. ທ່ານແອສຊິກ ກ່າວວ່າ ທ້າວເຈມສ ເຊົ່າລົດຕູ້ຄັນນັ້ນຢູ່ນະ ຄອນຟິລາແດລເຟຍ ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ.
ຮູບພາບ ແລະວີດີໂອທີ່ໄດ້ເອົາລົງຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ມີເລືອດໄຫຼຍ້ອຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນພື້ນຂອງສະຖານີຈອດລົດໄຟ ແລະມີຄວັນລອຍອອກມາເຕັມອາກາດ.
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