ການຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງສົງໄສ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍິງຄົນຊ່ວງເວລາຟ້າວຝັ່ງທີ່ມີຄົນໜາແໜ້ນໃນລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງນະຄອນນິວຢອກ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວກວ່າຄົນບາດເຈັບ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະລົມກັບທ້າວແຟຣັກ ອາຣ ເຈມສ໌ ອາຍຸ 62 ປີ ຜູ້ຊຶ່ງມີທີ່ຢູ່ ໃນລັດວິສຄອນຊິນ ແລະໃນນະຄອນຟີລາແດລເຟຍ ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ລາວໄດ້ເຊົ່າລົດຕູ້ທີ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ຫ່າງຈາກສະຖານີລົດໄຟ 8 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງຖືກສືບສວນວ່າ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຍິງຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼືບໍ່.
ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດຝ່າຍສືບສວນລັດນິວຢອກ ຈິມ ແອັສສິກ (Jim Essig) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານ ວ່າ ກະແຈສຳລັບລົດຕູ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ ທີ່ເຂດບຣຸກຄລິນ ບ່ອນທີ່ການຍິງຄົນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານແອັສສິກ ໄດ້ກ່າວເຖິງທ້າວເຈມສ໌ ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຊອກຫາລາວເພື່ອກຳນົດວ່າ ລາວມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍິງຄົນໃນລົດໄຟໃຕ້ດິນນັ້ນຫຼືບໍ່.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສະຖານທີ່ຂອງອາຊະກຳສອງແຫ່ງ ຄືລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະລົດຕູ້ ນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນການກວດສອບຫຼາຍຢ່າງແລະຍັງຖືກດຳເນີນການຢູ່.”
ທ່ານແອັສສິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວເຈມສ໌ ໄດ້ເຊົ່າລົດຕູ້ຢູ່ໃນນະຄອນຟີລາແດລເຟຍ.
ໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ລາງວັນ 50,000 ໂດລາ ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ສະຖານີ ໃນຖະໜົນເລກທີ 36 ໃນຄຸ້ມ ຊັນເສັດຟາກ (Sunset Park) ຂອງເມືອງບຣຸກຄລິນ ທີ່ມີຊົນຊັ້ນແຮງງານຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດອາໃສຢູ່ນັ້ນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 23 ຄົນບາດເຈັບ 10 ຄົນໃນນັ້ນ ມີບາດ ແຜຈາກລູກປືນ. ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ 5 ຄົນ ແມ່ນບາດເຈັບສາຮັດ ແຕ່ມີອາ
ການທີ່ທຸ່ນທ່ຽງແລ້ວ. ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຫາຍໃຈເອົາຄວັນ ແລະບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍສັບສົນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ມີຮູບຮ່າງອ້ວນພີ ເປັນຊາຍຜິວດຳ ໃສ່ເສື້ອກັກໄນລອນສີຂຽວ ຄ້າຍຄືກັບທີ່ພວກຄົນງານກໍ່ສ້າງໃສ່ ໄດ້ຢູ່ໃນຂະບວນລົດໄຟຕູ້ທີສອງ.
“ໃນຂະນະທີ່ລົດໄຟ ແລ່ນເຂົ້າສະຖານີ ທີ່ຖະໜົນເລກທີ 36 ພວກຜູ້ເຫັນເຫດ ການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊາຍຄົນນັ້ນ ໄດ້ໄຂລະເບີດຄວັນ 2 ລູກ ແລ້ວໂຍນພວກມັນລົງພື້ນຂອງສະຖານີລົດໄຟ ແລະຊັກປືນສັ້ນ Glock 9 ມມ ອອກມາ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ລາວ ໄດ້ເລີ້ມຍິງອາວຸດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງໜ້ອຍ 33 ຄັ້ງ ໂດຍຖືກ 10 ຄົນ” ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດ ແອັສສິງ ໄດ້ກ່າວ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຕໍ່ຈາກນັ້ນຊາຍນີ້ ໄດ້ຫລົບໜີບ່ອນເກີດເຫດ ແລະພວກນັກສືບກຳລັງພະຍາຍາມຕິດຕາມຫາຜູ້ກ່ຽວເພື່ອລະບຸວ່າ ລາວຢູ່ແຫ່ງໃດ.
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