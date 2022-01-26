ເວລາຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດອາດຈະໝົດລົງແລ້ວສຳລັບພວກທີ່ຕິດຕາມກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຄວາມຫວັງທີ່ຈະບຸກອອກຈາກຄຸກຊົ່ວຄາວຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອປະເທດຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາແລະອີກຫຼາຍໆພັນຄົນໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼັງຈາກການພັງທະລາຍລົງຂອງດິນແດນທີ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວປະກາດຕົນເອງເປັນລັດອິສລາມ ຫຼື caliphate ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ໄດ້ໂອ້ລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທະຫານຈາກກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ວານນີ້ “ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການປິດລ້ອມ” ຄຸກໃຫຍ່ອາລ-ຊີນາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໄດ້ທຳການປິດລ້ອມ ທັງຢູ່ໃນວົງໃນ ແລະວົງນອກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເປັນການຍາກຂຶ້ນ ສຳລັບພວກນັກໂທດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໜ່ວຍປະຕິບັດການຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫຼືອອກມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນີ້ ຍັງກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ເອີ້ນກຸ່ມລັດອິສລາມ ISIS ແລະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ປາກົດວ່າມີຂຶ້ນຢູ່ໃນຕຶກອາຄານພຽງຫຼັງດຽວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຍັງມີພວກ ISIS ໃນຈຳນວນສຳຄັນທີ່ຍັງຕໍ່ຕ້ານຢູ່.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກຳລັງ SDF ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບທັງຢູ່ໃນແລະອ້ອມແອ້ມຄຸກແຫ່ງນີ້ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປເປັນມື້ທີຫົກ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນກຳລັງ SDF ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າ ຄວບຄຸມໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສ້າງຕັ້ງເຂດຮອບນອກ ປິດລ້ອມສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຢຶດໄດ້ຄືນຫຼາຍໆບໍລິເວນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມ ISIS.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ກຳລັງ SDF ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານເພື່ອຢຶດເອົາຄຸກຄືນ ຮວມທັງເຂດທີ່ມີຕຶກອາຄານ 8 ຫຼັງ ອຳນວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປ່ອຍພະນັກງານທີ່ຖືກກຸ່ມລັດອິສລາມຈັບເປັນນັກໂທດໄດ້ 9 ຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຳລັງ SDF ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກກຸ່ມລັດອິສລາມອີກ 17 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການກວດລ້າງຢູ່ຕາມຄຸ້ມຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບຄຸກ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກລະເບີດຫຼາຍໆລູກແຕກຂຶ້ນ.
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