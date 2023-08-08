ງານລູກເສືອໂລກ ແຈມໂບຣີ 2023 ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມພຽງພໍ ແລະ ຖືກກະທົບໂດຍຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນນຶ່ງທີ່ກຳລັງມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນພາຍຸທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນແລ້ວ.
ພາຍຸລະດູຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງຊື່ວ່າ ຄານູນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ຖືກພະຍາກອນວ່າຈະເຄື່ອນຍ້າຍທິດທາງຂອງມັນ ແລະ ກະທົບໃສ່ຊາຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນພາຍໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດຈະມາ ເຖິງນີ້, ກ່ອນຈະເຄື່ອນຂຶ້ນໄປແຫຼມ ເກົາຫຼີ ເຂົ້າຫາ ເກົາຫຼີເໜືອ ດ້ວຍກຳລັງທີ່ອ່ອນລົງ.
ການພະຍາກອນອາກາດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຈັດໃຫ້ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຫົວທີ 6 ຂອງລະດູການທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄປທິດຕາເວັນອອກ ໄປຫາແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ. ບັນດາເກາະທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກກະທົບໂດຍລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກຂອງພາຍຸ ຄານູນ ເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍຄົນ. ພາຍຸທີ່ເຄື່ອນຕົວຢ່າງຊ້າໆນັ້ນຍັງໄດ້ກໍ່ບັນຫາໃນ ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນ ແລະ ຖ້ຽວບິນບໍ່ສາມາດບິນຂຶ້ນໄດ້.
ລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຝົນຕົກຮຸນແຮງເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.