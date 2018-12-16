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ໂລກ

ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ກ່າວ​ວ່າ ​ເບິ່ງ​ຊົງ ຈະ​ເກີດ ປາ​ກົດ​ການ ແອ​ລ​ນິ​ໂຍ ໃນ​ອີກ ບໍ່​ດົນ​ນີ້

ພໍ່​ນາ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ເປັ່ງ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ນາ​ຂອງ​ລາວ ໃກ້​ບ້ານ​ໂບ​ຕໍ ໃນ​ເຂດ​ໂຊ​ມາ​ລີ​ແລນ ປະ​ເທ​ດ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ. (16 ເມ​ສາ 2016)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ອຸຕຸນິຍົມ​ຂອງ​ໂລກ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບາງ​ທີ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ປາ​ກົດ​ການ​ແອ​ລ​ນີ​ໂຍ
(El Nino) ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 75 ຫາ 80 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ໄລຍະ 3 ເດືອນ​ຕໍ່​ໜ້ານີ້ ແຕ່ໃນຂະ
​ນະ​ດຽວ​ກັນ ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ​ເວົ້າວ່າ ອາດຈະ​ບໍ່​ຮ້​າຍ​ແຮງປານໃດ. Lisa Schlein
ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ສຳ​ນັກ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການອຸຕຸນິຍົມຂອງ​ໂລກ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ ຊຶ່ງໄພ​ສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດຂອງ​ເລື້ອງນີ້​ມາສະ ເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ຂອງ​ອົງ​ການ ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ໂລກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນການອອກລາຍງານສະບັບນີ້ ອົງການອຸຕຸນິຍົມຂອງໂລກ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ສະພາບອາກາດຕາມລະດູການຂອງໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮູບແບບຂອງນ້ຳ​ຝົນ
​ຫຼື​ຫິ​ມະທີ່ໄດ້ທຳນາຍໄວ້ ແຕ່ເດືອນທັນວາຫາເດືອນ ກຸມພາແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຊຸມປີ ທີ່ພົວພັນກັບການມີປາກົດການແອລນີໂຍ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອົງການອຸຕຸນິຍົມຂອງໂລກ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປາກົດການ ແອລ
ນີໂຍ ທີ່ກຳລັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ບໍ່ຄາດວ່າ ຈະມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ເທົ່າກັນກັບ ໃນປີ 2015
ແລະປີ 2016 ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ ມີການສູນເສຍຊີວິດ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ຍ້ອນເກີດໄພແຫ້ງແລງ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະນໍ້າທະ ເລອຸ່ນເກີນໄປຢູ່ໃນ
ຫຼາຍໆເຂດຂອງໂລກ.

ໃນຂະນະທີ່ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຈະເກີດປາກົດການແອລນີໂຍບໍ່ຄ່ອຍຮ້າຍແຮງ
ປານໃດນັ້ນແຕ່ພວກນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມຂອງໂລກກໍເຕືອນວ່າ ມັນຍັງສາມາດພາ​ໃຫ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ການຕົກຂອງຝົນແລະ ອຸນຫະພູມຢູ່
ໃນຫລໆາຍເຂດ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະພາ​ໃຫ້ມີຜົນກະ​ທົບຕໍ່ການກະສິກຳ
ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະສາທາລະ
ນະສຸກ.

ໂຄສົກຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມຂອງໂລກ ທ່ານນາງແຄລ ນູລລິສ​ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ສະພາບອາກາດເປັນກາງແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນ
ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍບໍ່ມີປາກົດການແອລນີໂຍ ຫຼືລານີຍາ ເຂົ້າມາມີສ່ວນ. ໃນຂະນະ
ທີ່ປາກົດການທັງສອງນີ້ແມ່ນພົວພັນກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຈັດ ແຕ່ທ່ານ
ນາງກໍກ່າວວ່າ ປາກົດການທັງສອງບໍ່ແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ພຽງຢ່າງ
ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານນາງນູລລິສ ກ່າວວ່າ:

“ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຈຳໃສ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາມີການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາ
ກາດ. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກໆປາກົດການ ແອລນີໂຍ ທຸກໆປາກົດການ ລານີຍາ ຊຶ່ງເກີດ
ຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ແມ່ນກຳລັງເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງພື້ນຖານຂອງຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກ
ເຮົາກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍ​ໃຕ້ສະພາບອາກາດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງໃຫຍ່
ຫຼວງເມື່ອ ສົບທຽບໃສ່ແມ່ນກະທັງເມື່ອ 50 ປີກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຜົນກະທົບ ເຊັ່ນຕົວ
ຢ່າງວ່າ ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ຈຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະມີຄວາມແຮງ ກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ
ເມື່ອຫຼາຍທົດສະວັດກ່ອນໆ.”

ປາກົດການແອລນີໂຍ ແລະລານີຍາ ແມ່ນຂັ້ນຕອນ ຂອງອັນທີ່ຮູ້​ກັນວ່າ El Nino-
Southern Oscillation ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ENSO. ປາ​ກົດ​ການທີ່​ວ່ານີ້ ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​
ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂຶ້ນໆ​ລົງໆ​ ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ແລະບັນ​ຍາ​ກາດ​ ໃນ
​ເຂດ​ເສັ້ນ​ສູນ​ສູດ ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ປາ​ກົດ​ການ​ແອ​ລ​ນີ​ໂຍບາງ​ເທື່ອ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ຂຶ້ນ​ຂອງ ENSO
ໂດຍ​ທີ່​ລາ​ນີ​ຍາ ແມ່​ນ​ໝາຍ​ເຖິງຂັ້ນ​ຕອນກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຢັນ​ລົງ. ອົງ​ການ​ອຸ
​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ໂລກ ກ່າວ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​ປາ​ກົດ​ການນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ອິດທິ​ພົນ​ຕໍ່ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ
ແລະ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ອາ​ກາດ ຢູ່​ໃນ​ຫຼ​າຍໆ​ເຂດ​ຂອງ​ໂລກ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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