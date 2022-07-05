ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, 06 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

ໂຮງຮຽນໃນສຣີລັງກາຕ້ອງປິດ ເນື່ອງຈາກວິກິດການທາງດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຖີບລົດຖີບໄປຕາມຖະນົນຫຼັກ ທີ່ປາສະຈາກລົດຍົນຢູ່ຕາມຖະນົນຫົນທາງ ອັນເນື່ອງມາຈາກສະພາວະຂາດແຄນນໍ້າມັນ, ທ່າມກາງວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ໃນນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບ, ປະເທດສຣີລັງກາ, ເມື່ອວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2022.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໂຮງຮຽນຢູ່ໃນປະເທດສຣີລັງກາ ຈະໄດ້ປິດອີກອາທິດນຶ່ງ, ໂດຍເລີ້ມໃນວັນຈັນວານນີ້.

ປະເທດທີ່ມີຄວາມ​ຂັດ​ສົນທາງເງິນສົດ ໄດ້​ກ້າວເຂົ້າສູ່ວິກິດທາງດ້ານການເງິນ ແລະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງໆ ລວມເຖິງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟພຽງພໍທີ່ຈະນໍາສົ່ງຄູອາຈານ ແລະນັກຮຽນໄປເຖິງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ລັດຖະມົນຕີກະ​ຊວງພະລັງງານ ແລະໄຟຟ້າ ທ່ານການຊານາ ວິເຈເຊເກຣາ (Kanchana Wijesekera), ໄດ້ຮ້ອງຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວສຣີລັງກາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ສົ່ງເງິນກັບ​ຄືນບ້ານໂດຍຜ່ານທະນາຄານ ເພື່ອເປັນທຶນໃນການຊື້ນໍ້າມັນຄັ້ງໃໝ່.

ທ່ານວີເຈເຊເກຣາ ກ່າວວ່າ ປົກກະຕິແລ້ວ ການໂອນເງິນກັບຄືນປະເທດຂອງພວກແຮງງານໂດຍລວມແມ່ນ 600 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເຫຼືອພຽງ 318 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນມິຖຸນາ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສະມາຄົມຜູ້ສື່ຂ່າວ, ປະເທດສຣີລັງກາ ເປັນໜີ້ຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນທັງ 7 ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຢູ່ປະມານ 800 ລ້ານໂດລາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG