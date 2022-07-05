ໂຮງຮຽນໃນສຣີລັງກາຕ້ອງປິດ ເນື່ອງຈາກວິກິດການທາງດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໂຮງຮຽນຢູ່ໃນປະເທດສຣີລັງກາ ຈະໄດ້ປິດອີກອາທິດນຶ່ງ, ໂດຍເລີ້ມໃນວັນຈັນວານນີ້.
ປະເທດທີ່ມີຄວາມຂັດສົນທາງເງິນສົດ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວິກິດທາງດ້ານການເງິນ ແລະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງໆ ລວມເຖິງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟພຽງພໍທີ່ຈະນໍາສົ່ງຄູອາຈານ ແລະນັກຮຽນໄປເຖິງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະໄຟຟ້າ ທ່ານການຊານາ ວິເຈເຊເກຣາ (Kanchana Wijesekera), ໄດ້ຮ້ອງຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວສຣີລັງກາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ສົ່ງເງິນກັບຄືນບ້ານໂດຍຜ່ານທະນາຄານ ເພື່ອເປັນທຶນໃນການຊື້ນໍ້າມັນຄັ້ງໃໝ່.
ທ່ານວີເຈເຊເກຣາ ກ່າວວ່າ ປົກກະຕິແລ້ວ ການໂອນເງິນກັບຄືນປະເທດຂອງພວກແຮງງານໂດຍລວມແມ່ນ 600 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເຫຼືອພຽງ 318 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສະມາຄົມຜູ້ສື່ຂ່າວ, ປະເທດສຣີລັງກາ ເປັນໜີ້ຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນທັງ 7 ບໍລິສັດ ຢູ່ປະມານ 800 ລ້ານໂດລາ.