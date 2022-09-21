ອົງການ UNICEF ກ່າວວ່າ ມີເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ໃນມຽນມາ

ມີເດັກນ້ອຍນັກຮຽນເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ ເນື່ອງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງນຶ່ງຂອງປະເທດມຽນມາ, ນັ້ນຄືລາຍງານ ຈາກໜ່ວຍງານສໍາລັບເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍລັດຖະບານຜະເດັດການທະຫານຂອງປະເທດມຽນມາກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ກຸ່ມກະບົດ ທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ AFP.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃນທັນທີ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານ ເຊິ່ງກ່າວວ່າມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ, ລວມມີເດັກນ້ອຍ 11 ຄົນ.
ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງທັບໄດ້ເຂົ້າຢຶດອໍານາດດ້ວຍການເຮັດລັດຖະປະ ຫານເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດເກືອບ 2,300 ຄົນ ຈາກການປາບປາມຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດີນໍາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກຸ່ມສັງ ເກດການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຢູ່ໃນເຂດ ສແກງ ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ປະເຊີນກັບເຫດການຕໍ່ສູ້ທີ່ຟົດເດືອດຮຸນແຮງ, ແລະການປະທະກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ກັບ ພວກທະຫານ ໂດຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານດັ່ງກ່າວ ຖືກໄຟໄໝ້ທັງ ໝົດ.
ອົງການກອງທຶນເດັກນ້ອຍ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNICEF ໄດ້ປະນາມຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນເມືອງເດເປຢິນ ເຊິ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ສແກງ.
“ມີເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ 15 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນດຽວກັນນີ້ຍັງຫາຍສາບສູນ,” ອົງ ການ UNICEF ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ອຍພວກເຂົາຢ່າງປອດໄພ ໃນທັນທີ.