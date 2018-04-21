ນັກຮຽນຫລາຍພັນຄົນຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດພາກັນຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງຮຽນເພື່ອເປັນການລະ
ນຶກເຖິງເຫດການຍິງປືນໃສ່ຄົນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນຮອບເກືອບຮອດສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມປືນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ ທ່າມກາງສະ
ພາບທີ່ມີການຍິງປືນໃສ່ຄົນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫລາຍຄັ້ງເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້.
ການຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງຮຽນຢູ່ທົ່ວປະເທດທີ່ຈັດຕັ້ງໂດຍນັກຮຽນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມາຈໍຣີສໂຕນແມນ ດັກກລັສ "Majori Stoneman Douglas" ເມືອງພາກແລນ "Parkland" ລັດຟລໍຣິດາທີ່ມີອະດີດນັກຮຽນໄດ້ຍິງປືນໃສ່ໂຮງຮຽນໃນວັນທີ 14 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະພະນັກງານ 17 ຄົນ.
ການສັງຫານໝູ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງເມືອງພາກແລນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປຸກລະດົມຢູ່ໃນ
ລະດັບຮາກຖານ ເພື່ອຂໍໃຫ້ມີກົດໝາຍການຄວບຄຸມປືນທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງລວມ
ທັງການເດີນຂະບວນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ ຕັນ ແລະຢູ່ຕາມຫົວເມືອງ
ໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ.
ພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ພາກັນໄປໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ
ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ທີ່ຫ້ອງການລັດຖະສະພາເພື່ອຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກະທໍາການ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄືກັນກັບພວກນັກຮຽນທີ່ມາຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍຫຼາຍ ກວ່າ 2,600 ແຫ່ງ ແລະຈາກສະຖານບັນອື່ນໆຢູ່ທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ພາກັນຍ່າງອອກຈາກ
ຫ້ອງຮຽນ ຊຶ່ງຫຼາຍຄົນໆ ໃນນັ້ນໄດ້ພາກັນນຸ່ງເສື້ອສີນໍ້າໝາກກ້ຽງ ທີ່ເປັນສີທີ່ກາຍມາເປັນ
ສີທີ່ໝາຍເຖິງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫ້ມີການຄວບຄຸມປືນ.
ກິດຈະກຳວັນສຸກວານນີ້ແມ່ນເພື່ອລະລຶກເຖິງການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນທີ 20 ເມສາ ປີ
1999 ຢູ່ມັດທະຍົມປາຍໂຄລຳບາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ
ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີນັກຮຽນສອງຄົນພາກັນຖືປືນກວດໄປທົ່ວໂຮງຮຽນ ແລະໄດ້ສັງຫານເພື່ອນ
ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ12 ຄົນ ແລະນາຍຄູຄົນນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ ກ່ອນຈະຍິງໂຕເອງເພື່ອຂ້າໂຕ
ຕາຍ.
ພວກສະໜັບສະໜູນສິດທິໃນການໃຊ້ປືນ ໄດ້ຈັດການປະທ້ວງເພື່ອຕ້ານຄືນຢູ່ບາງແຫ່ງ.
ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີປະມານ 200 ຄົນ ໄດ້ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ນອກຕຶກ
ຫ້ອງການລັດຖະສະພາລັດຂອງລັດແຄນຊັສ ໃນເມືອງໂຕປີກາ ແລະກໍມີພວກສະໜັບ
ສະໜູນປືນປະມານ 30 ຄົນ ພາກັນປາກົດໂຮມກັນໂຕຢູ່ນອກຕຶກຫ້ອງການລັດຖະສະ
ພາສະພາຂອງລັດນິວແຮມເຊີໃນເມືອງຄອງຂອດ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ຍັງໄດ້ມີການຍິງກັນເກີດຂຶ້ນຢູ່່ໂຮງຮຽນໃນສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງ ເມື່ອມີມື
ປືນຄົນນຶ່ງຍິງໃສ່ປະຕູຂອງຫ້ອງຮຽນທີ່ປິດໄວ້ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍຟໍແຣັສທ໌ ໃນເມືອງໂອກາລາ ລັດຟລໍຣິດາ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ຍິງປືນທີ່ມີອາຍຸ 19 ປີ ຊຶ່ງໄດ້ນຳເອົາປືນເຂົ້າມາໂຮງຮຽນໂດຍເອົາ
ໃສ່ໃນຫີບກິຕາຂອງລາວນັ້ນ ໄດ້ແມ່ນອະດີດນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນນັ້ນ. ລາວໄດ້ຖືກຈັບຄາທີ່.
ຜູ້ໄດ້ຮັລເຄາະຮ້າຍແມ່ນເດັກຊາຍອາຍຸ 17 ປີ ຊຶ່ງຮັບການປິ່ນປົວບາດແຜຢູ່ຂໍ້ຂາຂອງ
ລາວຢູ່ໂຮງໝໍຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.
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