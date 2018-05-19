10 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການຍິງກັນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມປາຍ ຊານຕາເຟ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຟ້ອງນັກຮຽນອາຍຸ 17 ປີ ດ້ວຍຂໍ້ຫາຄາຕະກຳໃນການຍິງສັງຫານ 10 ຄົນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເປັນນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍຊານຕາເຟໃນລັດເທັກຊັສ.
ພວກນັກຮຽນກ່າວວ່າ ມືປືນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະບຸໂຕວ່າຄືທ້າວດີມີຕຣີໂອສ ພາກວດຊິສ ຊຶ່ງ
ເປັນນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍປີທີ 3 ໄດ້ເລີ້ມຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ຜູ້ຄົນ ກ່ອນເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍຊານຕາເຟ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ທ່ານເກຣັກ ແອັບບົດ ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ພົບເຫັນອຸບປະ
ກອນລະເບີດ ທີ່ຮວມທັງລະເບີດນ້ຳມັນ ຢູ່ໃນເຮືອນແລະລົດຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ພ້ອມ
ທັງຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມໂຮງຮຽນ ທີ່ມີການຍິງກັນ ເກີດຂຶ້ນນຳດ້ວຍ.
ທ່ານແອັບບົດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຕົວໄວ້ໃນ
ຂໍ້ຫາຄາຕະກຳ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍິງສັງຫານແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາບ ຫຼັງຈາກຖືກຈັບວ່າ ລາວບໍ່ມີຄວາມກ້າຫານພໍ ທີ່ຈະຂ້າ
ຕົວຕາຍ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ ມີການໃຊ້ປືນ 2 ກະບອກ ໃນການໂຈມຕີ ຄືປືນຍາວ
ນຶ່ງກະບອກ ແລະປືນຫັນລີ .38 ນຶ່ງກະບອກ. ລາວເວົ້າວ່າ ປືນທັງ 2 ແມ່ນພໍ່ ຂອງຜູ້
ຕ້ອງສົງໄສ ເປັນເຈົ້າຂອງ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ພໍ່ຂອງລາວ
ຮູ້ເລື່ອງຫຼືບໍ່ວ່າລູກຊາຍເອົາປືນໄປ.
ທ່ານເອີ້ນການຍິງສັງຫານ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ “ນຶ່ງໃນການໂຈມຕີທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ພວກ
ເຮົາເຄີຍພົບເຫັນມາ ໃນປະຫວັດໂຮງຮຽນຂອງລັດເທັກຊັສ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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