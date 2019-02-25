ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳລະດັບສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າຄະນະກຳມະການຂອງ
ທ່ານ ຈະຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຖ້າກະຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍລາຍ
ງານຂອງທ່ານ ມອລເລີ ຕໍ່ສາທາລະນະ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບ ທ່ານ ອາດຳ ຊິຟ໌ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ This
Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພວກ
ເຮົາຈະຮຽກຮ້ອງເອົາລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຈະນຳເອົາທ່ານ ບອບ ມອລເລີ ມາ
ໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ລັດຖະສະພາ, ພວກເຮົາຈະນຳມັນຂຶ້ນສານ, ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຈາະຈິ້ມບັນຫານີ້ໃຫ້ເລິກລົງໄປ. ພວກເຮົາຈະເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ມູນນີ້ຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ຖ້າທ່ານປະທານາທິບໍດີຫາກຈິງຈັງ ກັບການກ່າວອ້າງ
ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ມີຄວາມຜິດທັງໝົດນີ້, ແລ້ວທ່ານຄວນຍິນດີກັບການເປີດ
ເຜີຍລາຍງານນີ້.”
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ ແມ່ນກຳລັງສະຫຼຸບການສືບສວນສອບສວນ
ຂອງເພິ່ນ ກ່ຽວກັບວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ
ຣັດເຊຍ ເພື່ອຫັນໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ໃຫ້ເຂົ້າທາງຂອງເພິ່ນ,
ແລະ ວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳໃນການສອບສວນ
ນີ້ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ມອລເລີ ຈະມອບລາຍງານຂອງທ່ານຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ເຊິ່ງອີງຕາມການແນະ
ນຳຂອງທ່ານ ມອລເລີ ນັ້ນ, ຈະມີໃຜຄວນຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຜິດຫຼືບໍ່.
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບປາກໃນລະຫວ່າງການໃຫ້
ປາກຄຳຢືນຢັນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານຈະເປີດເຜີຍລາຍງານຕໍ່ສາທາລະນະຫຼືບໍ່.
ແຕ່ທ່ານ ບາ ໄດ້ກ່າວໃນການຂຽນຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ມັນມີ
“ຄວາມໂປ່ງໃສ” ຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
ທ່ານ ຊິຟ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະຍັບຢັ້ງ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດ
ບັງພາກສ່ວນໃດຂອງລາຍງານນີ້, ນັ້ນກໍຈະເປັນມູນເຊື້ອຂອງທ່ານ ແລະ ມັນຈະເຮັດ
ໃຫ້ມູນເຊື້ອຂອງທ່ານເປີເປື້ອນ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນຄວາມກົດດັນ
ຢ່າງຍິ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບກະຊວງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳທີ່ຈະເຕັມໃຈໃຫ້
ຂໍ້ມູນນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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