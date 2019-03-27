ລູກສອນໄຟລູກນຶ່ງໄດ້ຕົກໃສ່ໂຮງໝໍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ Save
the Children ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ເຢເມນ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 7 ຄົນລວມມີເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ, ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງ
ອົງການການກຸສົນດັ່ງກ່າວ.
ປະຊາຊົນ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ສອງຄົນຫາຍສາບສູນ ໃນການໂຈມຕີທາງອາ
ກາດໃສ່ໂຮງໝໍ ກີຕາສ, ໃກ້ກັບເມືອງ ຊາດາ.
ອົງການ Save the Children ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກໃສ່ປ້ຳນ້ຳມັນ
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກທາງເຂົ້າຂອງໂຮງໝໍນັ້ນ.
ປະທານອົງການ Save the Children ທ່ານນາງ ຄາໂຣລິນ ມາຍລສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ພວກເຮົາຕົກໃຈ ແລະ ສະເທືອນໃຈ ກັບການໂຈມຕີ ທີ່ໂຫດຮ້າຍນີ້. ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ບໍລິສູດ ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນສິ່ງທີ່ປາກົດ
ວ່າຈະເປັນການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າໃສ່ໂຮງໝໍ ໃນ ຂົງເຂດພົນລະເຮືອນທີ່ມີຄົນ
ໜາແໜ້ນນີ້. ການເຮັດແນວນີ້ແມ່ນການລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ.”
ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຄົນຍິງລູກສອນໄຟນັ້ນ. ແຕ່ການໂຈມຕີໂດຍພັນທະ
ມິດນຳໜ້າໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຂັບໄລ່ພວກກະບົດ ຮູຕີ ທີ່
ໄດ້ຮັບການໜູນລັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໃນ ເຢເມນ ນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ
ໄດ້ກວາດລ້າງຊຸມຊົນພົນລະເຮືອນຈົນກ້ຽງໝົດ, ສັງຫານຫຼາຍພັນຄົນ ລວມທັງເດັກ
ນ້ອຍນັບບໍ່ຖ້ວນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ແລະ ພິການ.
ທ່ານນາງ ມາຍລສ໌ ໄດ້ເອີ້ນປະເທດ ເຢເມນ ວ່າ “ບ່ອນທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນໂລກສຳ
ລັບການເປັນເດັກນ້ອຍ” ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ “ໃຫ້ຢຸດຂາຍອາວຸດຊົ່ວຄາວໃນທັນທີ ແກ່
ພັກຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມ ໃນ ເຢເມນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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