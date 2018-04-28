ກຳລັງແນວໂຮມ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ສັງຫານຜູ້ນຳ ຮູຕີ 2 ຄົນ ໃນເຢເມນ

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ກຳລັງແນວໂຮມພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາ
ເບຍ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເຢເມນ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳສອງຄົນຂອງກຸ່ມຕິດອາວຸດຮູຕີ.
ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໃນທັນທີວ່າມີຄົນອື່ນໆເສຍຊີວິດ ຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼືບໍ່ ໃນການ
ໂຈມຕີຢຸູ່ນະຄອນຊານາອາ. ໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊິວິດຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ ໂທລະພາບອາລ-ອາຣາເບຍ
ກ່າວວ່າ ພວກກະບົດ ຢ່າງໜ້ອຍ 38 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ຕຶກກະຊວງ
ພາຍໃນ ຂອງຮູຕີ.
ຫຼາຍກວ່າສອງລ້ານຄົນໄດ້ກາຍເປັນອົບພະຍົບປະເທດເຢເມນ ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ
2015. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການຳພາ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເລີ້ມຖີ້ມລະ
ເບີດໃສ່ພວກກະບົດຮູຕີ ໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເຢເມນ.
ເຢເມນ ເປັນບ່ອນທີ່ເກີດວິກິດການມະນຸດສະທຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ມີຫຼາຍກວ່າ 22
ລ້ານຄົນ ທີ່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ. ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຕືອນຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອທະວີເພີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນຍັງມີການແຍ້ງ ເສດຖະກິດ
ລົ້ມແຫຼວ ຂາດການບໍລິການດ້ານ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່.
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