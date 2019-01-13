ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ການາດາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ, ຫຼັງຈາກແມ່
ຍິງໜຸ່ມ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຫຼົບໜີມາ ການາດາ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວສຳລັບຊີ
ວິດຂອງລາວນັ້ນ, ການາດາ ເຊື່ອ “ຢ່າງແຮງວ່າ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນສິດທິມະນຸດ.”
ນາງ ຣາຮັຟ ໂມຮຳເມັດ ອາລ-ກູນັນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານນາງ ຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນ ໃນເວລາທີ່ລາວໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນ
ໂຕຣອນໂຕ ຂອງ ການາດາ ຈາກປະເທດ ໄທ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້ ຜ່ານນະ
ຄອນຫຼວງ ໂຊລ, ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ການາດາ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນາງ ອາລ-ກູນັນ ຂໍລີ້ໄພຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຫຼົບໜີຈາກພໍ່ແມ່
ຂອງລາວ ຍ້ອນຢ້ານວ່າຊີວິດຂອງລາວຈະມີອັນຕະລາຍ.
ນາງ ອາລ-ກູນັນ ໄດ້ທຳການປາກົດຕົວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເປັນເວລາສັ້ນໆ ຫຼັງຈາກລາວ
ໄດ້ເດີນທາງຮອດ, ແຕ່ທ່ານນາງ ຟຣີແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເວົ້າ
ເພາະວ່າ ລາວ “ເມື່ອຍຫຼາຍຫຼັງຈາກການເດີນທາງທີ່ດົນ” ແລະ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະ
“ຢູ່ງຽບໆ”.
ຫຼາຍປະເທດອື່ນໆເຊັ່ນ ອອສເຕຣເລຍ, ໄດ້ລົມກັບອົງການອົບພະຍົບຂອງ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຮັບເອົາການຂໍລີ້ໄພຂອງນາງ ອາລ-ກູນັນ.
ນາງ ອາລ-ກູນັນ ໄດ້ເດີນທາງຮອດ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນທີ່
ຜ່ານມາ ໃນຖ້ຽວບິນຈາກປະເທດ ຄູເວດ ລັງຈາກໄດ້ແລ່ນໜີຈາກພໍ່ແມ່ຂອງລາວ.
ລັງຈາກໄດ້ຖືກປະຕິເສດໃຫ້ເຂົ້າປະເທດ ໄທ ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ, ລາວໄດ້ຂັງຕົນເອງ
ໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງໂຮງແຮມສະໜາມບິນ ແລະ ໄດ້ເອົາຮູບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຂອງລາວຂຶ້ນ
ໃນທວິດເຕີ, ຈົນເຮັດໃຫ້ໂລກສົນໃຈຕໍ່ສະພາບການຂອງລາວ. ຄວາມສົນໃຈດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ ໄທ ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະສົ່ງລາວກັບຄືນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ນາງ ອາລ-ກູນັນ ໄດ້ກ່າວຫາຄອບຄົວຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດ, ແລະ ໄດ້
ປະຕິເສດທີ່ຈະພົບກັບພໍ່ຂອງລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ ບາງກອກ ເພື່ອພະຍາຍາມ
ເອົາລາວກັບຄືນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
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