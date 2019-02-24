ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດທະທູດປະຈຳ ສະຫະລັດ ຄົນໃໝ່ຂອງ
ຕົນ, ເປັນພະລາດຊະດຳລັດທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາກ່ຽວ
ກັບການສັງຫານນັກຂ່າວ ທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກກີ ນັ້ນໄດ້ທົດການທົດສອບຄວາມ
ສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າຍິງ ຣີມາ ບິນ ບັນດາຣ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາຊາອານາຈັກ
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນທູດປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ແທນຕຳແໜ່ງເຈົ້າຊາຍຄາລີດ ບິນ
ຊາລມານ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ.
ເຈົ້າຊາຍຄາລີດ ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງອົງມົງກຸດ ໂມຮຳເມດ ບິນ ຊາລມານ ທີ່ປົກຄອງ
ຂອງປະເທດຄົນປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງເປັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະ
ເທດດ້ວຍ.
ການສັບປ່ຽນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນກັບ ວໍຊິງຕັນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຕຶງ
ຄຽດ ຫຼັງຈາກການສັງຫານທ່ານ ຄາຊອກກີ ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ໃນສະຖານກົງສຸນ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ ປະເທດ ເທີກີ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິເສດໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ການຫາຍສາບ
ສູນໄປຂອງທ່ານ ຄາຊອກກີ ນັ້ນ, ໃນທີ່ສຸດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ມີທີມສັງ
ຫານທ່ານຢູ່ໃນກົງສຸນ ແຕ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນການປະຕິບັດທີ່ປ່າເຖື່ອນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວໜັກແໜ້ນຕໍ່ ຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານທີ່ໂຫດຮ້າຍນັ້ນ ທ່າມກາງການອ້າງທີ່ວ່າ ອົງມົງກຸດ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນດຽວ.
ລັດຖະບານ ຊາອຸ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຮງວ່າ ອົງມົງກຸດບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ສັງຫານທ່ານ ຄາຊອກກີ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກຂ່າວໃຫ້ແກ່ ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສ.
ການສັງຫານໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສົນໃຈໃສ່ ກອງທັບ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ນຳພາແນວ
ໂຮມ ຖີ້ມລະເບີດໃສ່ປະເທດ ເຢເມນ ຊຶ່ງໄດ້ປະສົບອັນທີ່ສະຫະປະຊາຊາດຮ້ອງວ່າ
ວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ.
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