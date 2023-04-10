ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງຂອງເຢເມນເພື່ອເຈລະຈາຫາລືກັບພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການດຳເນີນງານຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາທາງຕົກລົງກັນໃນສົງຄາມທີ່ດຳເນີນມາເວລາ ໙ ປີ ຢູ່ໃນປະເທດເຢເມນ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ອົງການຂ່າວ SABA ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍຈະເຂົ້າຮ່ວມຄະນະຜູ້ແທນຂອງໂອມານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ເພື່ອທຳການເຈລະຈາ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້າ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ທາງການເມືອງຂອງພວກກະບົດຮູຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ບັນລຸຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຈະຟື້ນຟູການຢຸດຍິງ ທີ່ໝົດອາຍຸລົງໃນເດືອນຕຸລາ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກຈະລິເລີ້ມການໂອ້ລົມ ທາງດ້ານການເມືອງຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍໂອມານ.