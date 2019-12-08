ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸໂຕມືປື ຢູ່ທີ່ກອງບິນຖານທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ໃນເມືອງເພັນຊາໂຄລາ ລັດຟລໍຣີດາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງແລະສັງຫານ 3 ຄົນ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ມືປືດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕ ຄື ທ້າວ ໂມຮຳເມັດ ອາລຊາມຣານີ ອາຍຸ 21 ປີ ຊັ້ນຮ້ອຍໂທ ໃນກອງທັບອາກາດພະຣາຊະອານາຈັກຊາອຸດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນນັກຮຽນການບິນນາຍຮ້ອຍ ໃນໂຮງຮຽນການບິນຂອງກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອ ຢູ່ທີ່ ກອງບິນຖານທັບເຮືອສະຫະລັດ ເພັນຊາໂຄລາ ຫຼື NAS. ອົງການ FBI ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງຄວາມເຫັນ ໃນແຮງຈູງໃຈ ສຳລັບການຄາດຕະກຳ ຂອງທ້າວອາລຊາມຣານີ ເທື່ອ.
ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ກໍຍັງເປັນນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນການບິນນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕ ຄື ຮ້ອຍຕີ ຈອດຊູອາ ຄາເລບ ວັດສັນ ອາຍຸ 23 ປີ ຈາກເມືອງຄອບຟີ ລັດອາລາບາມາ ນັກບິນກອງທັບອາກາດ ໂມຮຳເມັດ ຊາເມ ຮາຍຕຳ ອາຍຸ 19 ປີ ຈາກເມືອງ ເຊັກ ປີເຕີສເບີກ ລັດຟລໍຣີດາ ແລະນັກບິນຝຶກຫັດກອງທັບອາກາດ ຄາເມີຣອນ ສະກັອດ ວອລເຕີສ໌ ອາຍຸ 21 ປີ ຈາກເມືອງຣິຈມອນດ໌ ຮີລ ລັດຈໍເຈຍ.
“ຄວາມໂສກເສົ້າຈາກເຫດການໂສກນາດຕະກຳ ຢູ່ທີ່ກອງບິນຖານທັບເຮືອສະຫະລັດ ເພັນຊາໂຄລາ ນີ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍາວ ຕໍ່ຖານທັບແລະປະຊາຄົມ ຂອງພວກເຮົາ” ພັນເອກ ທິມ ຄິນແຊລາ ຜູ້ບັນຊາການ ກອງບິນຖານທັບເຮືອ ໄດ້ກ່າວໄປໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.
ອີກແປດຄົນ ກໍຍັງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການຍິງດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ຖານທັບກອງທັບເຮືອ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ສ່ວນມືປື ຜູ້ທີ່ຖືກຍິງຕາຍໃນເຫດການນີ້ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນສັບປະດາກ່ອນໜ້ານີ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງຜູ້ກ່ຽວ ບ່ອນທີ່ລາວ ໄດ້ເປີດວີດີໂອ ການຍິງສັງຫານໝູ່ ຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ພວກແຂກຄົນທີ່ມາຮ່ວມງານເບິ່ງ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງສື່ມວນຊົນ. ອີງຕາມລາຍງານ ຢ່າງໜ້ອຍແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານຄົນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ທຳການບັນທຶກວີດີໂອ ການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ສ່ວນພວກນັກຮຽນຊາວຊາອຸດີ ຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ຖືກທາງການຄວບຄຸມຕົວໄວ້ເພື່ອການສອບສວນ.
ກ່ອນທີ່ນັກບິນດັ່ງກ່າວຈະເປີດສາກຍິງ ຢູ່ຖານທັບນັ້ນ ລາວໄດ້ຂຽນພິໃນກຳລົງໃນທວີດເຕີ້ ແລະໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງ ໂອຊາມາ ບິນ ລາເດັນ ໃນເຫດຜົນອັນສົມຄວນ ຕໍ່ການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວ ອີງຕາມ ກຸ່ມສືບລັບ SITE ທີ່ແປພາສາ ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການສື່ສານຂອງພວກຈີຮາດດິສ.