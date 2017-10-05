ກະສັດຂອງ Saudi Arabia ​ຢ້ຽມຢາມ ຣັດເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດ ເປັນປະຫວັດການ

ກະສັດ Salman ຂອງ Saudi Arabia ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Moscow ຊຶ່ງເປັນການ
ຢ້ຽມ ຢາມຣັດເຊຍຄັ້ງທຳອິດ ຂອງກະສັດ Saudi Arabia.
ໃນການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 4 ມື້ ກະສັດ Saudi ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະພົບປະກັບ
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເລື່ອງນ້ຳມັນ ໄປຈົນເຖິງ ເລື່ອງຊີເຣຍ ນຳ.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວໃນການພົວພັນ
ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີປະຫັວດສາດເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ທີ່ໄດ້ຖືກຜັກດັນໃຫ້ມີ
ຄວາມໃກ້ຊິດກັນ ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຍຸຕິການຫລຸດລາຄາຂອງນ້ຳມັນ
ໃນຕະຫຼາດໂລກ.
ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ຊຶ່ງຕ່າງກໍເປັນປະເທດທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນລາຍ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແມ່ນຍ້ອນກັບໄປໃນຍຸກສົງຄາມເຢັນ ເວລາ Saudi ຊ່ອຍຕິດ
ອາວຸດໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງຂອງກຸ່ມກະບົດອັຟການິສຖານ ຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງ
ໂຊຫວຽດ ພຸ້ນ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກໍສູງຂຶ້ນ ຍ້ອນສົງຄາມໃນຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ຣັດເຊຍ
ໄດ້ໃຫ້ການ ໜຸນຫຼັງ ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ໃນຂະນະທີ່
Saudi Arabia ໄດ້ໜຸນຫຼັງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ Assad.
ຄວາມອົບອຸ່ນລະຫວ່າງ Moscow ແລະ Riyadh ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກ
ລົງໃນເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງກຸ່ມປະເທດທີ່ສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ຫຼື OPEC ແລະ ອີກ 10 ປະເທດ
ທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນ ຮວມທັງຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕັດການຜະລິດຂອງຕົນ ໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບນ້ຳມັນລົ້ນຕະຫລາດ ແລະຊ່ອຍຊຸກຍູ້ລາຄານ້ຳມັນດິບ.
ຂໍ້ຕົກລົງໃນການລົງທຶນຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງເທັກໂນໂລຈີກ່ຽວກັບໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ
ແລະການເພີ້ມການສົ່ງອອກອາຫານ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະມີການລົງນາມ ໃນການເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນກັບ Riyadh ໃນການສົນທະນາຫາລືກັນ
ໃນກອງປະຊຸມນາໆຊາດດ້ານພະລັງງານໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານ Putin ຕອບຮັບວ່າ
Moscow ບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ສາຍພົວພັນອັນໃກ້ຊິດຂອງສະຫະລັດ ແລະ Saudi
ຈະເປັນອຸບປະສັກໃນ ການຮ່ວມມືກັນກັບ Saudi ແລະວ່າພັນທະມິດອາດປ່ຽນແປງໄດ້.
ທ່ານ Putin ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນມີຫຍັງແດ່ໃນໂລກ ທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ທຸກສິ່ງຢ່າງໃນໂລກນີ້ ແມ່ນປ່ຽນແປງໝົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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