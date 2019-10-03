ການສັງຫານ ທ່ານຈາມາລ ຄາຊອກກີ, ຊາວຊາອຸດີທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ນັກຂ່າວໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກສັ່ນສະເທື່ອນ ໃນນຶ່ງປີກ່ອນ ເມື່ອຜູ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮູ້ວ່າ ທີມຂອງລັດຖະບານຊາອຸດີໄດ້ທຳການລອບສັງຫານ ແລະຕັດຮ່າງກາຍຜູ້ກ່ຽວອອກຄືແນວໃດ ຢູ່ໃນກົງສຸນທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລຂອງປະເທດເທີກີ.
ທ່ານຄາຊອກກີ ໄດ້ຕິຕຽນບັນດາຜູ້ນຳຊາອຸດີ ອາຣາເບຍວ່າໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ເລື້ອຍໆ, ທຳການຈັບກຸມບັນດາຜູ້ຕຳນິຕິຕຽນລັດຖະບານ, ແລະມີນະໂຍບາຍສຳລັບຂົງເຂດທີ່ຮຸນແຮງ, ຮວມທັງບົດບາດພວກເພິ່ນຢູ່ໃນສົງຄາມໃນປະເທດເຢເມນທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 4 ປີແລ້ວນັ້ນ.
ໂດຍ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາ, ອົງການສືບລັບລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ຫລື CIA ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ການສັງຫານທ່ານຄາຊອກກີແມ່ນຖືກສັ່ງການໂດຍເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂມຮຳເມດ ບິນ ຊາລມານ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ປະນາມຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈະການຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ຣາດຊະອານາຈັກແຫ່ງນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກພັກຂອງທ່ານ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ຮັບຜ່ານການຂາຍອາວຸດທີ່ມີມູນຄ່າ 8. 1 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອຮັກສາສາຍສຳພັນທະໄມຕີກັບຣາດຊະອານາຈັກດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ອ້າງເຫດຜົນວ່າ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຊກແຊງຂອງອີຣ່ານ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຍົກເລີກການຂາຍອາວຸດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດຕາເວັນອອກກາງຂອງຕົນໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2018 ວ່າ “ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ເລື້ອງຄວາມຈິງທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງຫານທ່ານຄາຊອກກີໄດ້. ໃນນາມເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຮັບປະກັນວ່າ, ຢູໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍນີ້, ອາເມຣິກາປະຕິບັດຕາມການຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຕົນ ແລະແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດທີ່ປາດຖະໜາຢາກທຳຮ້າຍພວກເຮົາຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ເວົ້າແບບງ່າຍກໍຄືມັນເປັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາເມຣິກາ ມາກ່ອນໝູ່ໝົດ.”
ຄູ່ໝັ້ນຂອງທ່ານຄາຊອກກີກ່າວວ່າມີ ຫຼາຍປະເທດຮວມທັງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຊາອຸດີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ