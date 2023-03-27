ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຈົ້າຊາຍ ໄຟຊາລ ບິນ ຟາຮານ ອາລ ຊາອຸດ (Faisal bin Farhan Al Saud) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກ ອີຣ່ານ, ທ່ານ ຮອສເຊນ ອາມີຣາບດອລລາຮຽນ (Hossein Amirabdollahian), ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະພົບປະກັນໃນລະຫວ່າງເດືອນສັກສິດ ຣາມາດານ ຂອງຊາວ ມຸສລິມ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ SPA ຂອງລັດຖະບານ ຊາອຸດີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີທັງສອງທ່ານ ໄດ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບເປັນຄັ້ງທີສອງໃນຮອບສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ SPA.
ອົງການຂ່າວ SPA ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນລະຫວ່າງການລົມໂທລະສັບນັ້ນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍບັນຫາທົ່ວໄປໃນແງ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍທີ່ຖືກເຊັນໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ. ລັດຖະມົນຕີທັງສອງທ່ານຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຣາມາດານ ທີ່ດຳເນີນຢູ່.”
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ອີຣ່ານ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະຟື້ນຟູສາຍພົວພັນຫຼັງຈາກຄວາມບໍ່ເປັນມິດຫຼາຍປີໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອ່າວ ເປີເຊຍ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍເປັນເຊື້ອໄຟໃນຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ຈາກປະເທດ ເຢເມນ ຫາ ຊີເຣຍ.