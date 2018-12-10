ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງ
ຂອງ ເທີກີ ໃນການສົ່ງຕົວອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ຊາອຸ ສອງຄົນ ທີ່ຖືກສົງໄສ ກ່ຽວ
ກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສັງຫານນັກຂ່າວ ທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກກີ ເມື່ອເດືອນ
ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ອາແດລ ອາລ ຈູແບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ຣີຢາດ ເມື່ອ
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສົ່ງປະຊາຊົນຂອງເຮົາໃຫ້ປະເທດອື່ນ.”
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ສານ ເທີກີ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃບສັ່ງຈັບທ້າວ ຊາອຸດ ອາລ ຄາຕານີ,
ຜູ້ຊ່ວຍລະດັບສູງຂອງອົງມົງກຸດ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ, ແລະ ອະດີດຫົວໜ້າສືບ
ລັບ ທ່ານ ອາມັດ ອາລ ອາຊີຣີ.
ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ຖືກໄລ່ອອກ ຫຼັງຈາກ ບັນ
ດາຜູ້ນຳ ຊາອຸ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຕາຍຂອງທ່ານ ຄາຊອກກີ ວ່າເປັນການ
ປະຕິບັດການທີ່ດຳເນີນໂດຍພວກບໍ່ມີສິນທຳ.
ບັນດາໄອຍະການ ເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມີການສົງໄສຢ່າງແຮງວ່າທ່ານ ອາຊີຣີ ກັບ
ທ້າວ ຄາຕານີ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນສັງຫານ.
ທ້າວ ຄາຕານີ ຍັງເປັນນຶ່ງໃນພວກ 17 ຄົນ ທີ່ຖືກກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການສັງຫານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານ ຄາຊອກກີ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານກົງສຸນ ຊາອຸ ໃນນະຄອນ ອິສຕັນ
ບູລ.
ເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກດຳເນີນຄະດີຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບປະ
ກັນວ່າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກນຳຕົວມາລົງໂທດ, ໃນຂະນະທີ່ ຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ
ແລະ ວ່າ ເທີກີ ບໍ່ໄດ້ອອກມາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ຈາກການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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