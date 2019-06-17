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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຊາ​ອຸດ​ີ ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ປະ​ຫານ​ຊີວິດ

ແມ່​ຍິງ​ອີ​ຣ່ານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ຮູບ​ຂອງ Sheikh Nimr al-Nimr ທີ່​ເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານນັກ​ສອນສາ​ສ​ໜາ ທີ່​ສຳ​ຄັນຂອງ ຊາ​ອຸ​ດີ​ຊີ​ໄອ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສັງ​ຫານ ໂດຍ​ຊາ​ອຸ​ດີອາ​ຣາ​ເບຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ ຈະຖືກ​ລົງ​ໂທດ ປະ
​ຫານ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍພວກ​ຊີ​ໄອມຸສລິມ ເວລາ​ຍັງເປັນ​
ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ.

ທ້າວ​ມາ​ຣ​ຕາ​ຈາ ກູ​ເຣ​ຣິ​ສ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 13 ປີ ເວ​ລາ​ລາວ​ຖືກ​ຈັບໃນ​ປີ 2014 ຈະ​ໄດ້ໃຊ້​
ເວ​ລາ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກແທນ.

ສານ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ທ້າວ​ກຸ​ເຣ​ຣິ​ສ ເປັນ​ເວ​ລ​າ
12 ປີ ໃຫ້ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ມາ​ແລ້ວ​ ແລະ​ອີກ​ສີ່​ປີ​ ໃນ​ການ​ຝາກ​ໂທດ.
ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ລາວ​ອາດ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ໃນ​ປີ 2022.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊາ​ອຸ​ດີ​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ກູ​ເຣ​ຣິ​ສ ໄດ້​ສ້າງ ແລະ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ແກ້ວ​ນໍ້າ​ມັນ ຢ່າງ​ຕໍ່​
ເນື່ອງ​ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ້ານ​ຕຳ​ຫຼວດ ແລະ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ຢາ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ທີ່​ລ​າວ​ໄດ້​ໃຊ້​ປືນ ຫຼັງ​
ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ເກນ​ໂດຍພວກ “ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ແລ້ວ.

ຊາ​ອຸ​ດີ​ອາ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ຕົກຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ໂດຍບັນ​ດາ​ກຸ່​ມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ
ນັບ​ແຕ່​ການ​ສັງ​ຫານ​ນັກ​ຂ່າວ ທ່ານ​ຈາ​ມາ​ລ ຄາ​ຊົກ​ກີ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ພ້ອ​ມ​ທັງ|
​ໃສ່​ຄຸກ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວສິດ​ທິ​ແມ່​ຍິງ ຜູ້​ທີ່​ຍັງຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢູ່.

ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາຜ່ານມາ ອາ​ນາ​ຈັກດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ຊາຍ 37 ຄົນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແມ່ນ
​ເປັນ​ພວກຊີ​ໄອ. ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ສັງ​ຫານ​ນັ້ນ ກໍໄດ້​ມີ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຊີ​ໄອ​ທີ່​ຖືກ​
ຈັບ​ອາ​ຍຸ 16 ປີ ອີງ​ຕາ​ມ​ອົງ​ການ​ນິ​ລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາ​ກົນ. ບັນ​ດາກຸ່​ມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ເຫັນ​ວ່າ​
ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ຈຳ​ນ​ວນ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ສັງ​ຫານ​ນັ້ນ “ເປັນ​ທີ່​ຮັບ​ບໍ່​ໄດ້ ​ບໍ່​ມີຄວາມ
ທ່ຽງ​ທຳ.”

ອົງ​ກາ​ນິ​ລະ​ໂທ​ດ​ກຳ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາຕໍ່ຂ່າວ​ຂອງ​ທ້າວ​ກູ​ເຣ​ຣິ​ສ ຢູ່​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​
ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້. “ເປັນ​ທີ່​ໂລ່ງ​ໃຈ​ ທີ່​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊາ​ອຸ​ດີ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
#ທ້າວ​ມູ​ຣ​ຕາ​ຈາກຼ​ເຣ​ຣິ​ສ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ. #ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​ລົງ​
ໂທດ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ #ຊາ​ອຸ​ດີ​ອາ​ຣາ​ເບຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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