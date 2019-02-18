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ອົງ​ມົງ​ກຸດ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ການ​ລົງ​ທຶນ​ກັບ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ 20 ຕື້​ໂດ​ລາ

ອົງ​ມົງ​ກຸດ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ, ກາງ​ຊ້າຍ, ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ທ່ານ ອິມ​ຣານ ຄານ, ກາງ​ຂວາ, ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ ພິ​ທີ​ເຊັນ MOU ກ່ຽວ​ກັບ ນໍ້​ມັນ​ເປ​ໂທ​ຣ​ລຽມ. ນະ​ຄອນຫຼວງ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ, ປາກ​ິ​ສ​ຖານ. 17 ກຸມ​ພ​າ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ມົງ​ກຸດ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ ຂອງ​ປະ​ເທດ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິ​ດ
ວານນີ້ ໄດ້ສຳຫຼວດການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ການລົງທຶນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກັບ ປາກິສຖານ
ມູນຄ່າ 20 ຕື້ໂດລາ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເພິ່ນໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນ
ຫຼວງ ອິສລາມາບັດ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງເພິ່ນ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອິມ​ຣານ ຄານ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​
ໂສ ພົນລະເຮືອນ ແລະ ກອງທັບ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ນຳຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ຖານທັບອາ
ກາດ ຕັ້ງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ. ຕໍ່ມາທ່ານ ຄານ ໄດ້ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງ
ນຳພາອົງມົງກຸດໄປທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ຈັດການເຈ
ລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ອນໄດ້ສຳຫຼວດການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ບັນດາຜູ້
ແທນຂອງທັງສອງຝ່າຍ.

ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ຕໍ່​ມາ ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ພິ​ທີ ແລະ ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​
ສາຍອອກອາກາດໂດຍໂທລະພາບລັດຖະບານ. ອົງມົງກຸດ ຊາລມານ, ທີ່ຮູ້ກັນໂດຍ
ທົ່ວໄປວ່າ MBS ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານໄດ້ເຊັນ ບັນທຶກຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ມູນຄ່າ “20 ຕື້ຶ້ໂດລາ”.

ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ມັນ​ໃຫຍ່ຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ທຳ​ອິດ ແລະ ແນ່ນອນ​ມັນ​ຈະ​ເຕີບ​ໂຕ​
ຂຶ້ນທຸກໆເດືອນ, ທຸກໆປີເປັນຕົວເລກທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ແລະ ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່
ທັງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”

MBS ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ, ໂດ​ຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເພິ່ນໄດ້
ເລືອກ ປາກິສຖານ ເປັນບ່ອນເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຟາກຕາເວັນອອກຄັ້ງທຳອິດຂອງ
ເພິ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນອົງມົງກຸດ.

ເພິ່ນ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ວ່າ “ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຈະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ
ພວກເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນນັ້ນ.”

MBS ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອໝັ້ນໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ​ພວກ​
ເຮົາຈຶ່ງລົງທຶນໃສ່ມັນ ແລະ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະມີເຂດຕາເວັນອອກກາງ ທີ່
ຖືກຫຸ້ມລ້ອມໂດຍ ປາກິສຖານ ຈາກຟາກຕາເວັນອອກ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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