ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ອົງການການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ໃນ “ຖານະຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ” ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການລາຍງານໃນມື້ວັນພຸດ ຊຶ່ງເປັນຮ່ອງຮອຍອັນຫຼ້າສຸດໃນຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການເມືອງທີ່ໃກ້ຊິດຍິ່ງຂຶ້ນກັບຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ອົງການການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ໃນຖານະອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອແຂ່ງກັບສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ນອກຈາກຈີນ ສະມາຊິກ 8 ປະເທດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຍັງປະກອບດ້ວຍ ອິນເດຍ ປາກິສຖານ ແລະຣັດຊຍ ພ້ອມທັງ 4 ປະເທດໃນເຂດເອເຊຍກາງ ຮວມທັງກາຊັກສະຖານ ກຽກກິສຖານ ອຸສເບັກກິສຖານ ແລະຕາຈິກກິສຖານ.
ຄະນະລັດຖະບານຂອງຊາອຸດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງກະສັດ ຊາລແມນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທາງການຊາອຸດີ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຣິຢາດໄດ້ຮັບ “ຖານະເປັນພາຄີໃນການເຈະລຈາ ຢູ່ໃນອົງການການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້” ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທາງການຊາອຸດີກ່າວ.