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ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ເຊີນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ອ່າວ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ ແລະ ອາ​ຣັບ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ກອງ​ປະ​ຊຸມສຸກ​ເສີນ

ແຜນ​ທີ່​ກາ​ຕາ ຊາ​ອຸ​ດີ​ອາ​ຣາ​ເບຍ ອີ​ຢິບ ອາ​ເຣນ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ​ເອມ​ເຣັ​ສ.

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ກະ​ສັດຊາ​ລ​ມານ ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ເຊີນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ອ່າວ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ ແລະ
ອາ​ຣັບ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດສຸກ​ເສີນ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​
ໃນອາ​ທິດ​ນີ້ ຕໍ່​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ແລະ​ ປະ​ເທ​ດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ​ ເອ​ເມີ
​ເຣ​ສ, ອີງ​ຕາມກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້.

ການ​ປະ​ຊຸມ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃສ່​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ໃນ​ເມືອງ​ເມັກ​ກາ
ອີ​ງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງກະ​ຊວງ.

ກຳ​ປັ່ນ​ພາ​ນິດ​ສີ່​ລຳ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ກັດ​ທຳ​ລ​າຍຢູ່ນອກ​ຝັ່ງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ​ ເອ​ເມີ​ເຣ​ສ
ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ແລະ​ສອງ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ໂຮງ​ງານ​
ນ້ຳ​ມັນ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ນ​ະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ຣິ​ຢາ​ດ, ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.

Saudi Arabia's King Salman invited Gulf and Arab leaders to convene emergency summits to discuss the implications of this week's attacks against the kingdom and neighboring United Arab Emirates, the foreign ministry said on Saturday.

The meetings are set for May 30 in Mecca, the ministry said on Twitter.

Four commercial ships were sabotaged off the coast of the United Arab Emirates on Sunday, and two days later drones attacked oil installations west of the Saudi capital Riyadh.

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