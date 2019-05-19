ກະສັດຊາລມານ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ເຊີນບັນດາຜູ້ນຳອ່າວ ອາຣາເບຍ ແລະ
ອາຣັບ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຸກເສີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ
ໃນອາທິດນີ້ ຕໍ່ລາຊະອານາຈັກ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີ
ເຣສ, ອີງຕາມກະຊວງຕ່າງປະເທດໃນວັນເສົາວານນີ້.
ການປະຊຸມມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃສ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້ ໃນເມືອງເມັກກາ
ອີງຕາມການກ່າວໃນທວິດເຕີຂອງກະຊວງ.
ກຳປັ່ນພານິດສີ່ລຳໄດ້ຖືກສະກັດທຳລາຍຢູ່ນອກຝັ່ງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣສ
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະສອງມື້ຕໍ່ມາ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ໂຈມຕີໂຮງງານ
ນ້ຳມັນ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງ ຣິຢາດ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
Saudi Arabia's King Salman invited Gulf and Arab leaders to convene emergency summits to discuss the implications of this week's attacks against the kingdom and neighboring United Arab Emirates, the foreign ministry said on Saturday.
The meetings are set for May 30 in Mecca, the ministry said on Twitter.
Four commercial ships were sabotaged off the coast of the United Arab Emirates on Sunday, and two days later drones attacked oil installations west of the Saudi capital Riyadh.
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