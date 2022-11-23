ທີມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຊະນະທີມອາເຈັນຕີນາ ແບບບໍ່ຄາດຝັນ 2 ປະຕູຕໍ່ 1 ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການເປີດຮອບປະຖົມມະເລີກຊິງຂັນເຕະບານໂລກທີ່ປະເທດກາຕ້າ.
ອາເຈັນຕີນາເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຖານະທີ່ເປັນທີມຕິດອັນດັບສາມຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີ່ທີມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 51.
ທ້າວລີໂອແນລ ແມັສຊີ (Lionel Messi) ໄດ້ເຮັດຄະແນນ ໃນນາທີ ທີ 10 ຂອງການແຂ່ງຂັນດ້ວຍການຍິງລູກໂທດ ເຮັດໃຫ້ທີມອາເຈນຕີນານຳໜ້າ ແລະກໍເບິ່ງຄືວ່າອາເຈັນຕີນາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການແຂ່ງຂັນ ທັງໆທີ່ຫຼາຍໆປະຕູໄດ້ຖືກຍົກເລີກຍ້ອນແລ່ນລ້ຳໜ້າບານຫຼືອອບໄຊ.
ແຕ່ທີມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ເປີດສາກບຸກຄືນໃນເຄິ່ງທີສອງ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດຄະແນນໃນນາທີທີ 48 ດ້ວຍການຍິງປະຕູຂອງທ້າວຊາເລ ອາລເຊຣີ (Saleh Alshehri).
ຫລັງຈາກນັ້ນອີກ 5 ນາທີຕໍ່ມາ ທ້າວຊາແລມ ອາລດໍຊາຣີ (Salem Aldaw-sari) ກໍໄດ້ຍິງປະຕູອີກລູກນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍມີຄະແນນນຳໜ້າ.
ຜູ້ຮັກສາປະຕູຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທ້າວໂມຮຳເໝັດ ອາໂລວາອິສ (Mo-hammed Alowais) ຊ່ວຍທີມຂອງລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ດ້ວຍການຮັບລູກຍິງທີ່ດີໆຂອງອາເຈັນຕີນາໄວ້ໄດ້ຫຼາຍໆລູກ ໃນຊຸມນາທີສຸດທ້າຍ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ຄະແນນສະເໝີກັນ.
ອາເຈັນຕີນາຈະພະຍາຍາມເອົາຊະນະໃຫ້ໄດ້ ໃນການແຂ່ງຂັນກັບເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງຢູ່ໃນສາຍ C ໃນວັນເສົາຈະມານີ້. ສ່ວນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຈະລົງແຂ່ງຂັນກັບໂປແລນ.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີມຝຣັ່ງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ປ້ອງກັນແຊ້ມ ໄດ້ເອົາຊະນະອອສເຕຣເລຍ 4 ປະຕູຕໍ່ 1. ທ້າວກີລຽງ ເອັມບັບເປ (Kylian Mbappe) ໄດ້ເຮັດຄະແນນນຶ່ງປະຕູ ແລະສົ່ງລູກໃຫ້ທ້າວໂອລີວີເອ ກີຣູ (Olivier Giroud) ຍິງໄດ້ 2 ປະຕູ.
ອີກຄູ່ນຶ່ງທີ່ລົງແຂ່ງຂັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກໍແມ່ນເດັນມາກ ແລະຕູນີເຊຍ ທີ່ໄດ້ຄະແນນຈາວກັນ 0 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນສາຍ D. ສ່ວນເມັກຊິໂກ ແລະໂປແລນກໍໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນສາຍ C ແລະໄດ້ຄະແນນຈາວກັນ 0 ປະຕູຕໍ່ 0.