ການປະຕິຮູບ ຂອງ ຊາວອຸດີ ອາຣາເບຍ ແມ່ນຮວມທັງ ຄວາມຜິດ ໃນການລວນລາມ ທາງເພດ

ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແມ່ນພວມກະກຽມ ທີ່ຈະປະກາດໃຫ້ ການລວນລາມ ທາງເພດ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ຮອດນຶ່ງເດືອນກ່ອນທີ່ລາຊະອານາຈັກ ທີ່ນິຍົມ
ແນວທາງເດີມ ຍົກເລີກການເກືອດຫ້າມ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດ ບໍ່ໃຫ້
ພວກແມ່ຍິງ ຂັບລົດໄດ້ນັ້ນ.
ສະພາຊູຣາຂອງປະເທດ ທີ່ເປັນສະຖາບັນນິຕິບັນຍັດ ຂອງລາຊະອານາຈັກນັ້ນ
ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະນຳສະເໜີໂທດຈຳຄຸກດົນເຖິງ 5 ປີ ແລະປັບໃໝ
80 ພັນໂດລາ.
ທ່ານອາມິນ ໄຊການ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສູນກາງການສຶກສາກ່ຽວກັບອາຣັບ
ແລະສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ບອກກັບ
ວີໂອເອວ່າ ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຊະອານາຈັກ
ຕ້ອງການທີ່ຈະ “ປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະກະທຳໃນສິ່ງທີ່ຕົນ
ສາມາດເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ ຈາກການຖືກກົດຂີ່ ແລະການລວນລາມ
ທາງເພດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນມາ ໃນອະດີດນັ້ນ.”
ກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້ ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະທັງຫຼາຍ, ພ້ອມນີ້ຍັງຈະຖືວ່າ ການຍຸຍົງໃຫ້ມີການລວນລາມທາງເພດ ເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຕະຫລອດທັງການລາຍງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ນຳ.
ນອກນັ້ນ ກົດໝາຍນີ້ ຍັງໄດ້ກຳນົດວ່າພວກເຄາະຮ້າຍຈະບໍ່ສາມາດຖອນການຟ້ອງ
ຮ້ອງ ຫຼືບໍ່ລາຍງານເຫດການຕໍ່ຕຳຫຼວດເລີຍນັ້ນ.
ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເພີ້ມໃສ່ການປະຕິຮູບຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໂດຍລາຊະ
ອານາຈັກນິຍົມແນວທາງເດີມ ໃນຮອບຫຼາຍໆເດືອນຜ່ານມານີ້ ທີ່ຮວມທັງ ການເປີດ
ຄືນໂຮງຮູບເງົາ ແລະການຍົກເລີກການເກືອດຫ້າມໃນການຂັບລົດ ທີ່ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ ເມື່ອວັນທີ 24 ມິຖຸນາປີກາຍນີ້.
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