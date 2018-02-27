ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຍົກຍ້າຍ ນາຍທະຫານ ແລະ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ເປັນຮອງ ລັດຖະມົນຕີ

ກະສັດ ຊາລມັນ ແຫ່ງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ສັບປ່ຽນ ພວກນາຍທະຫານຊັ້ນສູງສຸດຂອງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ ແລະພວກລັດຖະມົນຕີ ໃນຄະນະລັດຖະບານ ໃນ ປັບປຸງ
ການຈັດຕັ້ງທາງທະຫານຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ.
ກະສັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ ຜູ້ບັນຊາການ ທັງກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດແລະກຳລັງພາກ
ພື້ນດິນ ພ້ອມທັງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫລາຍຄົນ ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ ອີງຕາມພະຣາ
ຊະໂອງການ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານໃນວັນຈັນວານນີ້.
ບໍ່ມີການໃຫ້ເຫດຜົນໃດໆ ກ່ຽວກັບການສັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຍັງໄດ້ເຫັນມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າເສນາທິການຄົນໃໝ່ ນາຍພົນໂທ ຟາຢາດ ບິນ ຮໍາເມັດ ອານ-ຣູວາລີ.
ຮວມຢູ່ໃນການສັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນການແຕ່ງຕັ້ງ ແມ່ຍິງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍທ່ານ
ນາງທາມາດາ ບິນ ຢູເຊຟ ອານ-ຣາມາ ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານ ແລະພັດທະ
ນາສັງຄົມ ຊຶ່ງເປັນຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສຳລັບ
ພວກແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນອານາຈັກທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ.
ການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ພາໃຫ້ເລື່ອນຊັ້ນ ສຳລັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍເຂົ້າຮັບໜ້າ
ທີ່ໆສຳຄັນຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະທີ່ປືກສາໃຫ້ແກ່ພະ
ຣາຊະວັງ.
ບັນດານັກວິເຄາະເຫັນວ່າ ການສັບປ່ຽນນີ້ ເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂມຮຳມາດ
ບິນ ຊາລມັນ ອາຍຸ 32 ປີ ຜູ້ທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ແລະເຊື້ອສາຍກະສັດ
ທີ່ຈະຂຶ້ນຄອງບັນລັງ ຮວບຮວມອຳນາດໄວ້ ຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຈົ້າຊາຍ.
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