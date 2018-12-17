ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ມະຕິຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຍຸຕິການສະ
ໜັບສະໜູນທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ສົງຄາມໃໝ່ໃນເຢເມນ ແລະຖີ້ມໂທດໃສ່
ເຈົ້າຟ້າຊາຍຊາອຸດີວ່າ ສັງຫານນັກຂ່າວ ທ່ານຈາມາລ ຄາຊອກກີ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວຊາ
ອຸດີວ່າ “ລາດຊະອານາຈັກປະນາມທ່າທີຫຼ້າສຸດຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ອ້າງ
ອີງໃສ່ການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ແລະປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາການແຊກແຊງທີ່ຈົ່ງ
ແຈ້ງຕໍ່ທຸລະກິດພາຍໃນ.”
ສະພາສູງໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນໂກດແຄ້ນທີ່ບໍ່ຂ່ອຍມີໄປຫາ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ
ທຣຳ ກ່ຽວກັບຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຍຸຕິ
ການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານແກ່ສົງຄາມຢູ່ໃນເຢເມນ.
ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ປະນາມການສັງຫານທ່ານຄາຊອກກີ ແລະເອີ້ນເຈົ້າຟ້າຊາຍໂມຮຳ
ເມັດ ບິນ ຊາລມັນ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ວ່າເປັນຜູ້ປົກຄອງຫຸ່ນ “ທີ່ຮັບຜິດຊອບ”
ເລື່ອງນີ້.
ຣີຢາດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນຈະບໍ່ໂຍະຍານຕໍ່ການທີ່ບໍ່ໃຫ້ “ຄວາມນັບຖື” ບັນດາຜູ້ປົກ
ຄອງຂອງຕົນ. “ທ່າທີໂດຍສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງສານທີ່ຜິດພາດໄປຫາບັນດາ
ຜູ້ຢາກສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນຄວາມສຳພັນຊາອຸດີ ກັບສະຫະລັດ.”
ມະຕິຂອງສະພາສູງ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຊາອຸດີ ມີ
“ຄວາມສຳຄັນ” ແຕ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອານາຈັກດັ່ງກ່າວ “ຜ່ອນເບົາລົງ ນະໂຍບາຍ
ການຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຂອງຕົນນັ້ນ.”
ທ່ານຄາຊອກກີ ນັກຂຽນຄົນນຶ່ງຂອງໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນ
ວັນທີ 2 ຕຸລາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກົງສຸນຂອງລາດຊະອານາອານາຈັກ ໃນນະ
ຄອນອິສຕັນບູລ ອັນທີ່ຣີຢາດເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດງານ “ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ.”
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