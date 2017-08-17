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ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອະນຸຍາດໃຫ້​ ຊາວ​ກາ​ຕ້າ ​ຂ້າມຊາຍແດນ ໄປສະຫຼອງບຸນ​ hajj

​ພວກ​ສະ​ແຫວ​ງບຸນມຸສລິ​ມ ໄດ້ພາກັນຕຽມຕົວ ສຳຫຼັບ ວັນສຸກ ເພື່ອພາວະນາຕໍ່ໜ້າຫີນ Kaaba, ທີ່ສັກສິດສຸດ ຢູ່ວັດໃຫຍ່ອິສລາມ ໃນເມືອງ Mecca ປະເທດ Saudi Arabia, 9 ກັນຍາ, 2016.

ອົງການ​ຂ່າວ​ຂອງທາງ​ການ Saudi ລາຍ​ງານໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ວ່າ ກະສັດ Salmam ​
ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້​ເປີດ​ຊາຍ​ແດ​ນກັບ Qatar ​ເພື່ອ​ອຳນວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ສະ​ແຫວ​ງບຸນ​ເຂົ້າໄປ
​ສະຫຼອງ ບຸນ​ hajj ​ໄດ້.

ອົງການຂ່າວ​ຂອງ Saudi ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ນອກ​ເໜືອກ​ຈາກ​ການ​ເປີດ​ດ່ານ​ຂ້າມຊາຍ​ແດນ
Salwa ​ແລ້ວ Saudi Arabia ຍັງ​ຈະ​ສົ່ງເຮືອບິນ​ໄປ​ຍັງ​ນະຄອນ Doha ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ
​ພວກສະ​ແຫວ​ງບຸນຊາວ​ກາ​ຕ້າ ​ໂດຍ Saudi ເປັນ​ຜູ້​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ.

ລາຍ​ງານ​ຍັງ​ໄດ້​ລະບຸ​ອີກ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​
ລະຫວ່າງ​ອົງ​ມົງກຸດ​ລາດຊະ​ກຸມມານ Mohammed Bin Salman ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ​
ແລະ​ສະມາຊິກ​ລາດ​ຊະ​ວົງຂອງ Qatar - Sheikh Abdullah bin Ali Al Thani.

ຊາ​ອຸ​ດີ ກ່າວ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ສະ​ແຫວ​ງບຸນ​ຊາວ​ກາ​ຕ້າ ​ເຂົ້າ
ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ຈາກ​ໂດ​ຮາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້ກາ​ຕ້າ​ກ່າວ​ຫາ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ
​ວ່າ ​ໃຊ້ຂັ້ນຕອນ​ດັ່ງກ່າວໃນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້້​ເກີດ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງທາງ​ການ​ທູດລະຫວ່າງ​ກັນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​
ມິຖຸນາແລ້ວ​ນີ້ ​ເປັນ​ຕົ້ນມາ ​ເວລາ Saudi Arabia, Bahrain, ອິຈິບ ​ແລະ​ສະຫະລັດ
​ອາຣັບອິມິເຣັດ ຕັດ​ສາຍ​ພົວພັນ​ກັບ Qatar ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ວ່າ ປະ​ເທດ
​ດັ່ງກ່າວສົ່ງ​ເສີມ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ. Qatar ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າທີ່​ວ່າ​ນີ້.

ພວກສະ​ແຫວ​ງບຸນ ​ໄປ​ຍັງນະຄອນ Mecca ​ເມືອງ​ສັກສິດ​ຂອງ​ສາສະໜາ​ອິສລາມ
​ແມ່ນ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຫ້າຢ່າງ​ທີ່​ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດຂອງ​ສາສະໜາ​ອິສລາມ. ຊາວມຸສລິ​ມທັງຫຼາຍ
ຜູ້​ທີ່​ສາ ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ນັ້ນ ກໍ​ຈະມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ປະກອບສ່ວນ ​ໃນ​ການ​ໄປ
​ສະຫລອງບຸນ hajj ຢ່າງ​ນ້ອຍ ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຊີວິດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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