ການປາບປາມ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃນຊາອູດີ ອາຣັບເບຍ ອາດມີຜົນ ກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ

ການທັບມ້າງການສໍ້ລາດບັງຫລວງຢູ່ໃນ Saudi Arabia ທີ່ໄດ້ນຳພາໂດຍເຈົ້າຟ້າຊາຍ
Mohammed bin Salman ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຫາສະມາຊິກຫລາຍຄົນ ຂອງ
ຄະນະຍາດຣາດຊະວົງ ແລະໄດ້ກວາມເອົາບັນດາຜູ້ຊາຍຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຮັ່ງມີ ແລະມີ
ອຳນາດທີ່ສູງສຸດ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ. ຫລາຍຄົນໃນນັ້ນ ແມ່ນນັກລົງທຶນລາຍ
ໃຫຍ່ຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕໍ່ານີ້ ອາດຈະມີຜົນກະທົບເກີນຂອບ
ເຂດຂອງການຫັນປ່ຽນພື້ນຖານທາງການເມືອງ ຂອງ Saudi Arabia.
ບັນດານັກການທູດ ແລະນັກລົງທຶນຢູ່ທົ່ວໂລກ ພາກັນຫລັ່ງໄຫລໄປໂຮງແຮມ Ritz
Carlton ທີ່ນະຄອນ Riyard ເມື່ອຄໍ່າຄືນມື້ກ່ອນເພື່ອຟັງເຈົ້າຟ້າຊາຍ ຂາຍເມືອງໃໝ່
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຝັນຂອງທ່ານ ທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນລາດຊະອານາຈັກ
Saudi ຊຶ່ງເມືອງດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ແຕ່ພະລັງງານທາງເລືອກເທົ່ານັ້ນຊຶ່ງໄກກັນຫລາຍ
ກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນນັ້ນ.
ຮູບພາບທີ່ລັກບັນທຶກໃນວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຖ່າຍເອົາໃນອາທິດນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສື່ອນອນ
ແລະຜ້າຫົ່ມປົກຄຸມພື້ນທີ່ ທີ່ສວຍງານຂອງຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມ Ritz Carlton ທີ່ໃຊ້
ເປັນບ່ອນກັກຂັງບັນດາສະມາຊິກຣາດຊະວົງ ແລະນັກທຸລະກິດຫລາຍສິບຄົນຖືກຈັບ
ກຸມນັ້ນ.
ນັກວິເຄາະອ່າວຊາອຸດີ ທ່ານນາງ Jane Kinnimont ຂອງສະພາ Chatham House
ກ່າວວ່າ “ການປະຈານຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ແລະການເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດຂອງການ
ກ່າວຫາໃນການກະທຳຜິດໂດຍສະມາຊິກຣາດຊະວົງ ແລະບັນດາພັນທະມິດເຂົາເຈົ້າ
ແລະທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ອອກມາ ເປັນວິທີການເມືອງແບບໃໝ່ຂອງຣາດຊະວົງ Al Saud.
ປາກົດວ່າ ມີການຊ່າລືກັນວ່າ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ Mohammed Bin Salman ຈະເປັນທີ່ນິຍົມຂອງສາທາລະນະຊົນ.”
ຮ່ວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຖືກຈັບນັ້ນ ມີເຈົ້າຊາຍ Alwaleed bin Talal ທີ່ມັກຮ້ອງເປັນຊື່ນ້ອຍວ່າ
Warren Buffet ຂອງຕາເວັນອອກກາງ ຊຶ່ງເປັນຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນຄົນຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ.
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