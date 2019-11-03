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ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ເຣາ​ເບຍ ເລີ່ມ​ການສະ​ເໜີ​ ຂາຍ​ຮຸ້ນ ຂອງ​ບໍ​ລ​ິ​ສັດ ນຳ​ມັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ກຳ​ມະ​ກອນ​ສ້ອມ​ແປງ​ເຄື່ອງ​ແຍກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ອາ​ຣາ​ໂກ ທີ່​ໂຮງ​ງານ​ກັ່ນ​ນ້ຳ​ມັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາໃນ​ເມືອງ ອັບ​ເກກ, ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.

ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ນ້ຳ​ມັນ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາມ​ໂກ ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ທີ່​ລໍ​ຖ້າ​ມາ​ດົນ​ນານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້, ເຊິ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນັ້ນ ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້ຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ສຳ​ລັບ​ຣາ​ຊະ​ອາ​ນະ​ຈັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ການ​ປະ​ກາດ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຈາກອົງ​ການ​ຕະຫຼາດ​ທຶນ ຂອງ​ຣາ​ຊະ​ອາ​ນະ​ຈັກ ຫຼື Capital Market Authority ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ດັ່ງ​ກັບ​ສັນ​ຍານ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ຮຸ້ນ ຫຼື IPO ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ໂດຍ​ອົງ​ມົງ​ກຸດ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັ​ນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ແຜນ​ການ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຖືກຊື້​ຂາຍ​ໄດ້​ຢູ່​ຕະ ຫຼາດ​ຮຸ້ນ ຕາ​ດາ​ວູ​ລ ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຣີ​ຢາດ, ແລ້ວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນເອົາ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ອື່ນໆ​ໃສ່​ຕະຫຼາດເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ອົງ​ມົງ​ກຸດ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ສ້າງ​ມູນ​ຄ່າ 2 ພັນ​ຕື້​ໂດລາ​ ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ ອາ​ຣາມ​ໂກ, ເຊິ່ງ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ 10 ລ້ານ​ຖັງ​ຕໍ່​ມື້ ແລະ ສະ​ໜອງຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປະ​ມານ 10 ເປີ​ເຊັນ. ນັ້ນ​ຈະ​ເພີ່ມ 100 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຕ້ອງ​ການ ​ສຳ​ລັບ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄືນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ສຳ​ລັບ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ດ້ວຍຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງວຽກ​ງານ​ໃໝ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ໄດ້​ຢຸດ​ຢູ່​ທີ່ 10 ເປີ​ເຊັນ​ກວ່າ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ, ເຊັ່ນ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ການ​ເພີ່ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຖືກ​ລົງ. ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃສ່​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ອາ​ຣາ​ມໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ບາງ​ຄົນ​ຮູ້​ສຶກ​ຕົກ​ໃຈ​ຢ້ານ, ດ້ວຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໄດ້ຫຼຸດ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ດ້ານ​ນ້ຳ​ມັນ​ດັ່ງ​ກ່າວລົງ​ແລ້ວ.

ການ​ປະ​ກາດ​ໂດຍ​ອົງ​ການ Capital Market Authority ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ຮຸ້ນ​ນັ້ນ.

ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ “ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ Capital Market Authority ໄດ້​ອອກມະ​ຕິ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ທີ່ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້ບໍ​ລິ​ສັດ ນ້ຳ​ມັນ ຊາ​ອຸ​ດີ ອ​າ​ເຣາ​ເບຍ ​ຂໍ​ສະ​ໝັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລະ ສະ​ເໜີ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ໜັງ​ສື​ສະ​ແດງ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ ​ກ່ອນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໄລ​ຍະການ​ຈອງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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