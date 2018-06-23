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ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບ​ຍ ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ ​ການ​ຫ້າມ ​ແມ່ຍິງ​ ບໍ່ໃຫ້ຂັບລົດ​ ໃນມື້ອື່ນນີ້

ພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງຕາຮານີ ອາລດົສມານີ ( Tahani Aldosemani) ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອົງມຸງກຸດ Sattam Bin Abdulaziz University ຢູ່ເມືອງ Al-Kharj ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງໃບຂັບຂີ່ໃໝ່ ແລ້ວໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້

ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບ​ຍ ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ຫ້າມທີ່​ມີ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ດຽວເທົ່ານັ້ນ​
ຢູ່​ໃນ​ໂລກທີ່ບໍ່​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ຂັບລົດ​ໄດ້ນັ້ນ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ທີ່​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ແກ່ພວກແມ່ຍິງຊາ
​ອຸ​ດີ ​ທີ່ໄດ້ກາງຕໍ່ອາ​ໄສ​ພວກ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ, ຍາດ​ຕິພີ່ນ້ອງ​ຜູ້​ຊາຍ, ​ຕັກ​ຊີ ຫຼື​ຂີ່ລົດ​ບໍລິການຂົນ​ສົ່ງ
ເພື່ອ​ໄປຫັ້ນມາໜີ້.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ລັດຖະບານ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ອອກ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ແມ່ຍິງທີ່​ມີ
​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດຕ່າງໆ ຮວມທັງຈາກ​ອັງກິດ, ​ເລ​ບາ​ນອນ ​ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ. ພວກ​ແມ່ຍິງ​
ດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກັນ​ສອບເສັງ​ແບບ​ສັ້ນໆ​ ກ່ອນຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​ໃໝ່​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​ເທື່ອ​. ​ແມ່ຍິງ​
ຫຼາຍ​ຄົນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້ຮຽນຂັບລົດ ທີ່ຫາກໍ່ເປີດຂຶ້ນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນມານີ້.

ອົງການ​ຂ່າວ​ບລູມ​ເບີກ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສຳພາດ​ບັນດາ​ແມ່ຍິງຊາ​ອຸ​ດີຂອງຕົນໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ
ວ່າ ພວກຜູ້ຍິງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແມ່​ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມກ້າວໜ້າໃໝ່ນີ້ ​ຊຶ່ງເຂົາ
ເຈົ້າມີທັງ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນທີ່​ຈະໄດ້​ຂັບ​ລົດ ​ແຕ່ກໍ​ຍັງຕ້ອງຢາກ​ຮັກສາ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄວ້.
ພວກ​ແມ່ຍິງເຫລົ່ານີ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນສົມຄວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຄຸ້ນເຄີຍກັບ
​ການ​ປ່ຽນ​ແປງໃໝ່ນີ້.

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