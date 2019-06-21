ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະຄິວບາດຽວນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີຂອງປະເທດ ທີ່ສະຫະລັດ ຖືວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະເທດເຫລົ່ານັ້ນຈະຖືກລົງໂທດເພີ້ມ ທະວີຂຶ້ນ.
ຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຕົນນັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ເປັນປະເທດພັນທະມິດນັ້ນວ່າ ໄດ້ທຳການລະເມີດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແຮງງານຕ່າງຊາດ ແລະໄດ້ປະນາມຄິວບາວ່າ ໄດ້ທຳການຄ້າມະນຸດທີ່ຖືກກ່າວຫາ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງທ່ານໝໍ ອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
"ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ທຳການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແລ້ວ, ອາເມຣິກາກໍຈະທຳການ ຕ້ານຕໍ່ທ່ານ” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດ ຜ່ານມານັ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ, ພາຍຫລັງທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານນັ້ນອອກມາບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ.
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການຄ້າຄົນ ຫລື ບົດລາຍງານ TIP ທຳການປະເມີນສິ່ງທີ່ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານພອມພຽວເວົ້າວ່າ “ເປັນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດໃນໂລກ."
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ເວົ້າວ່າ ພວກຄ້າມະນຸດປັດຈຸບັນກຳລັງເຮັດໃຫ້ຄົນເກືອບຮອດ 25 ລ້ານຄົນ ຢູ່ທົ່ວໂລກຕົກເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະຄິວບາ ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ3, ຊຶ່ງເປັນລະດັບທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ມີໄດ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານນັ້ນ. ຈີນ, ເກົາຫລີເໜືອ, ຣັດເຊຍ, ແລະເວເນຊູເອລາ ກໍໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ຣາດຊະອານາຈັກ ຊາອຸດີ ໄດ້ປະຕິບັດການພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພື່ອຊ່ວຍພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ກັບເລືອກທີ່ຈະທຳການຈັບກຸມພວກເຂົາເຈົ້າໄປຂັງຄຸກ, ປັບໃໝ ຫລືເນລະເທດເຂົາເຈົ້າພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າວ່າໄດ້ລະເມີດລະບຽບການດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຄ້າປະເວນີແລ້ວ.
ສ່ວນຄິວບາ ທີ່ເປັນປະເທດປໍລະປັກຂອງສະຫະລັດມາແຕ່ດົນນານແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ທຳການນາບຂູ່ ຫລືບັງຄັບໃຫ້ພວກນາຍໝໍ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ການແພດຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ, ອີງຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
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